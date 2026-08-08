Gabriel Medina sofre corte na cabeça antes de etapa da WSL Tricampeão mundial se machucou durante preparação para etapa do Taiti

Gabriel Medina sofreu um corte na cabeça durante um treinamento em Teahupoo, no Taiti, nesta sexta-feira (7). O brasileiro precisou levar pontos após o acidente, mas a lesão não deve tirá-lo da sétima etapa da temporada da WSL (Liga Mundial de Surfe), que começa neste sábado (8).

Medina terá tempo para se recuperar antes de entrar na água. O tricampeão mundial está escalado apenas para a 13ª bateria do Round 2 e enfrentará o vencedor do confronto entre Eli Hanneman e Kelly Slater. A disputa está prevista para acontecer entre os dias 8 e 18 de agosto, dependendo das condições do mar.

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Medina terá Kelly Slater como possível adversário

O brasileiro pode encontrar pela frente um dos maiores nomes da história do surfe. Kelly Slater, 54 anos e dono de 11 títulos mundiais, participa da etapa como convidado. O americano é o maior campeão de Teahupoo, com cinco vitórias no local.

Medina também conhece bem os desafios da onda taitiana. O brasileiro já venceu a etapa duas vezes e chega novamente entre os principais candidatos ao título. Na atual temporada, Medina ocupa a quarta posição do ranking mundial. O italiano Leonardo Fioravanti lidera a classificação, enquanto outros quatro brasileiros aparecem logo atrás: Italo Ferreira é o segundo, Yago Dora está em terceiro, Miguel Pupo ocupa a quinta colocação e Samuel Pupo é o sexto. Ao todo, dez brasileiros estão inscritos na disputa masculina em Teahupoo.

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Gabriel Medina na etapa de Gold Coast da WSL (Foto: Beatriz Ryder/WSL)

Por que Teahupoo é tão perigosa?

O local é conhecido por produzir uma das ondas mais pesadas e desafiadoras do circuito mundial. A formação geográfica da região faz com que o fundo do oceano passe rapidamente de uma área extremamente profunda para uma bancada de coral muito rasa.

Essa mudança brusca concentra a força da ondulação e cria os famosos tubos de Teahupoo, que quebram sobre corais pontiagudos. Por isso, quedas com ferimentos fazem parte dos riscos enfrentados pelos surfistas durante a competição.

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A onda também exige precisão. Em declaração dada anteriormente, Medina destacou que a profundidade do tubo e o tempo conseguido dentro dele são determinantes para o desempenho dos atletas.

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