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Gabriel Medina sofre corte na cabeça antes de etapa da WSL

Tricampeão mundial se machucou durante preparação para etapa do Taiti

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 09:57
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Medina competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Ed Sloane)
Gabriel Medina competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Ed Sloane)

Gabriel Medina sofreu um corte na cabeça durante um treinamento em Teahupoo, no Taiti, nesta sexta-feira (7). O brasileiro precisou levar pontos após o acidente, mas a lesão não deve tirá-lo da sétima etapa da temporada da WSL (Liga Mundial de Surfe), que começa neste sábado (8).

Medina terá tempo para se recuperar antes de entrar na água. O tricampeão mundial está escalado apenas para a 13ª bateria do Round 2 e enfrentará o vencedor do confronto entre Eli Hanneman e Kelly Slater. A disputa está prevista para acontecer entre os dias 8 e 18 de agosto, dependendo das condições do mar.

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Medina terá Kelly Slater como possível adversário

O brasileiro pode encontrar pela frente um dos maiores nomes da história do surfe. Kelly Slater, 54 anos e dono de 11 títulos mundiais, participa da etapa como convidado. O americano é o maior campeão de Teahupoo, com cinco vitórias no local.

Medina também conhece bem os desafios da onda taitiana. O brasileiro já venceu a etapa duas vezes e chega novamente entre os principais candidatos ao título. Na atual temporada, Medina ocupa a quarta posição do ranking mundial. O italiano Leonardo Fioravanti lidera a classificação, enquanto outros quatro brasileiros aparecem logo atrás: Italo Ferreira é o segundo, Yago Dora está em terceiro, Miguel Pupo ocupa a quinta colocação e Samuel Pupo é o sexto. Ao todo, dez brasileiros estão inscritos na disputa masculina em Teahupoo.

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Gabriel Medina na etapa de Gold Coast da WSL (Foto: Beatriz Ryder/WSL)
Gabriel Medina na etapa de Gold Coast da WSL (Foto: Beatriz Ryder/WSL)

Por que Teahupoo é tão perigosa?

O local é conhecido por produzir uma das ondas mais pesadas e desafiadoras do circuito mundial. A formação geográfica da região faz com que o fundo do oceano passe rapidamente de uma área extremamente profunda para uma bancada de coral muito rasa.

Essa mudança brusca concentra a força da ondulação e cria os famosos tubos de Teahupoo, que quebram sobre corais pontiagudos. Por isso, quedas com ferimentos fazem parte dos riscos enfrentados pelos surfistas durante a competição.

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A onda também exige precisão. Em declaração dada anteriormente, Medina destacou que a profundidade do tubo e o tempo conseguido dentro dele são determinantes para o desempenho dos atletas.

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