Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasil supera o Paraguai e garante vaga na Americup feminina

Comandadas por Léo Figueiro vencem por 74 a 46 e enfrentam a Argentina sábado

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 01:27
Favorite o Lance! no Google
Jogadoras do Brasil comemoram vaga na Americup de 2027
Jogadoras do Brasil comemoram vaga na Americup de 2027 (Foto: Divulgação)

Após a derrota para a Venezuela, na véspera, a Seleção Brasileira Feminina de Basquete tinha uma partida de vida ou morte, nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Sul-Americano. E, contra o Paraguai, em Zárate, na Argentina, as comandadas pelo técnico Léo Figueiró cumpriram o objetivo, vencendo por 74 a 46, garantindo vaga na AmeriCupW 2027, que será realizada em El Salvador.

➡️Ex-Botafogo e Vasco assume a Seleção Brasileira Feminina de Basquete
➡️Veja os lances da vitória de João Fonseca sobre Casper Ruud em Montreal
➡️ João Fonseca volta a derrotar Ruud e desafia Shelton

continua após a publicidade

A cestinha da vitória nesta sexta foi Aline Moura, com 16 pontos. Já Aaliyah Guyton e Heloísa Carrera anotaram 11 pontos cada, enquanto Taissa Queiroz também chegou aos dois dígitos, com 10 pontos.

➡️Loio no Lance! vê Indian Wells como inspiração para João Fonseca em Montreal

A Seleção Brasileira chegou às quartas de final após terminar a primeira fase na segunda colocação do Grupo B. Na estreia, a Seleção venceu o Chile e, na segunda rodada, foi superada pela Venezuela.

continua após a publicidade

Brasil x Argentina neste sábado

Com a vaga continental garantida, as comandadas por Léo Figueiró voltam à quadra neste sábado (8) para enfrentar as anfitriãs. A partida pela semifinal do Sul-Americano começa às 21h.

Jogos do Brasil – Primeira fase

03 de agosto (segunda-feira): Brasil 85 x 57 Chile

06 de agosto (quinta-feira): Brasil 57 x 71 Venezuela

Fase decisiva

quartas de final: Brasil 74x46 Paraguai

08 de agosto: semifinais

09 de agosto: final

As convocadas

Aaliyah Guyton (Illinois/EUA)

Alana Gonçalo (Cerrado BRB)

Bella Nascimento (Nadezhda Orenburg/Rússia)

Maria Albiero (Santo André)

Maísa Marçal (SESI Araraquara)

Ayla McDowell (South Carolina/EUA)

Taissa Queiroz (North Carolina/EUA)

Lorena Barbosa (Quinta dos Lombos/Portugal)

Sassá Gonçalves (Cerrado BRB)

Heloisa Carrera (Arizona State/EUA)

Aline Moura (SESI Araraquara)

Lety Vasconcellos (Illinois/EUA)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ala-pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Sassá Gonçalves segura a bola nas mãos, concentrada, antes de executar lance livre em jogo do Sul-Americano

NBB

Brasil é surpreendido pela Venezuela e deixa escapar vaga na AmeriCup feminina

Há 1 dia
Pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Lety arremessa do garrafão enquanto é marcada por jogadora do Chile em partida válida pelas eliminatórias da AmeriCupW

NBB

Brasil atropela Chile e vence a primeira no Sul-Americano de basquete feminino

Há 4 dias
Léo Figueiró, de camisa cinza, comemora com jogadores do Vasco

NBB

Ex-Botafogo e Vasco assume comando da Seleção Brasileira Feminina de Basquete

Há 2 semanas
Luis Montero em ação pelo Portland Trail Blazers

NBB

Flamengo contrata ala-pivô com passagem pela NBA

Há 3 semanas
Seleção Brasileira de Basquete comemora vitória pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Catar 2027

NBB

Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo à Copa do Mundo

Há 1 mês
Gui Deodato - Flamengo - NBB - Basquete

NBB

Após chegada de reforços, Flamengo anuncia saída de sete jogadores

Há 1 mês
Mais LANCE!
Didi Louzada em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Astro da Seleção se declara ao Flamengo em apresentação: 'Meu coração é rubro-negro'

Didi Louzada, Ruan, Demétrius, Marcus Vinicius Freira, Yago dos Santos e Alexey em apresentação do Flamengo (Foto: Anna Ramos/Lance!)

Com novo técnico, Flamengo apresenta Yago dos Santos e Didi Louzada

Didi Louzada, Ruan, Demétrius, Yago dos Santos e Alexey em apresentação do Flamengo (Foto: Paula Reis/CRF)

Flamengo conta com 'apenas' seis confirmados para retorno do NBB

Yago dos Santos é anunciado pelo Flamengo (Foto: Divulgação)

Flamengo anuncia 'monstrinho' da Seleção e aumenta pacote de reforços

Didi Louzada está de volta ao basquete do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo anuncia retorno de ídolo da torcida e craque da seleção

Palestra de Magic Paula no Tijuca Tênis Clube (Foto: Mariana Freire)

Magic Paula relembra prata em Atlanta 1996 em palestra no Tijuca Tênis Clube

Franca x Pinheiros na final do NBB (Foto: Divulgação/ Franca)

Pentacampeão! Franca vence Pinheiros e levanta mais uma taça do NBB

O Pinheiros venceu o Franca no jogo 3 das finais do NBB, no Ginásio do Ibirapuera

Com emoção, Pinheiros vence Franca e evita 'varrida' na final do NBB

Antes do México, José Neto teve passagem por dois times da Mongólia (Foto: Reprodução / SG Apes)

José Neto, ex-Flamengo e Seleção Brasileira de basquete, acerta com time mexicano

Lucas Dias foi o cestiha do Franca na vitória sobre o Pinheiros (Foto: Yuri Reuters)

Com virada no fim, Franca volta a derrotar o Pinheiros na final do NBB

Franca se aproxima de recorde do Flamengo no NBB

Natural de Franca, Estêvão marca presença no jogo da equipe pelas finais do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Lesionado, Estêvão faz cesta com o pé em Franca x Pinheiros pela final do NBB

Georginho, do Franca, é marcado por Sloan, do Pinheiros, no jogo 1 das finais do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Franca bate Pinheiros em casa e sai em vantagem nas finais do NBB