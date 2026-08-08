Brasil supera o Paraguai e garante vaga na Americup feminina
Comandadas por Léo Figueiro vencem por 74 a 46 e enfrentam a Argentina sábado
Após a derrota para a Venezuela, na véspera, a Seleção Brasileira Feminina de Basquete tinha uma partida de vida ou morte, nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Sul-Americano. E, contra o Paraguai, em Zárate, na Argentina, as comandadas pelo técnico Léo Figueiró cumpriram o objetivo, vencendo por 74 a 46, garantindo vaga na AmeriCupW 2027, que será realizada em El Salvador.
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A cestinha da vitória nesta sexta foi Aline Moura, com 16 pontos. Já Aaliyah Guyton e Heloísa Carrera anotaram 11 pontos cada, enquanto Taissa Queiroz também chegou aos dois dígitos, com 10 pontos.
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A Seleção Brasileira chegou às quartas de final após terminar a primeira fase na segunda colocação do Grupo B. Na estreia, a Seleção venceu o Chile e, na segunda rodada, foi superada pela Venezuela.
Brasil x Argentina neste sábado
Com a vaga continental garantida, as comandadas por Léo Figueiró voltam à quadra neste sábado (8) para enfrentar as anfitriãs. A partida pela semifinal do Sul-Americano começa às 21h.
Jogos do Brasil – Primeira fase
03 de agosto (segunda-feira): Brasil 85 x 57 Chile
06 de agosto (quinta-feira): Brasil 57 x 71 Venezuela
Fase decisiva
quartas de final: Brasil 74x46 Paraguai
08 de agosto: semifinais
09 de agosto: final
As convocadas
Aaliyah Guyton (Illinois/EUA)
Alana Gonçalo (Cerrado BRB)
Bella Nascimento (Nadezhda Orenburg/Rússia)
Maria Albiero (Santo André)
Maísa Marçal (SESI Araraquara)
Ayla McDowell (South Carolina/EUA)
Taissa Queiroz (North Carolina/EUA)
Lorena Barbosa (Quinta dos Lombos/Portugal)
Sassá Gonçalves (Cerrado BRB)
Heloisa Carrera (Arizona State/EUA)
Aline Moura (SESI Araraquara)
Lety Vasconcellos (Illinois/EUA)
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