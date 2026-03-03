Tênis de mesa: Calderano e Takahashi sobem no ranking após título histórico
Parceria brasileira é a atual número quatro do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Hugo Calderano e Bruna Takahashi marcaram seus nomes na história do tênis de mesa ao se tornarem a primeira dupla mista não chinesa a conquistar o título de um Grand Smash, na edição de Singapura. Após o feito, protagonizado na última sexta-feira (27), a parceria subiu uma posição no ranking mundial da WTT, chegando à quarta colocação.
Veja quanto Hugo Calderano e Bruna Takahashi faturam com título no Smash de Singpura
Lance! Biz
Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões inéditos do WTT Smash de Singapura
Mais Esportes
Veja os lances da vitória de Calderano e Takahashi no WTT Smash de Singapura
Tênis
➡️ Veja quanto Hugo Calderano e Bruna Takahashi faturam com título no Smash de Singpura
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em atualização realizada nesta segunda-feira (2), a dupla brasileira segue como a não asiática melhor ranqueada. Após o título em Singapura, Calderano e Takahashi ganharam 2000 pontos e chegaram ao total de 4760. Confira o Top-5 do ranking mundial:
- Jonghoon Lim e Yubin Shin (COR) - 8000 pontos
- Chuqin Wang e Yingsha Sun (CHI) - 5561 pontos
- Man Kuai e Shidong Lin (CHI) - 5273 pontos
- Hugo Calderano e Bruna Takahashi (BRA) - 4760 pontos
- Chun Ting e Hoi Kem Doo (HKG) - 3935 pontos
🏓Aposte na vitória de seu atleta favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Relembre a campanha impecável de Hugo Calderano e Bruna Takahashi no Smash de Singapura
A jornada de "Calderashi" em Singapura começou diretamente nas oitavas de final, com uma demonstração de força e entrosamento. A estreia foi uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.
Nas quartas de final, o ritmo avassalador foi mantido, e a dupla superou os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), garantindo a vaga na semifinal e consolidando uma campanha digna de final inédita.
Já na semifinal, mais um show de talento dos brasileiros. A dupla conquistou de virada a vitória sobre os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 11/9 e 11/8).
Enfim na decisão, Calderano e Takahashi superaram os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin por 3 sets a 0 (11/7, 11/6 e 13/11).
- Matéria
- Mais Notícias