Mais Esportes

Tênis de mesa: Calderano e Takahashi sobem no ranking após título histórico

Parceria brasileira é a atual número quatro do mundo

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes,
Dia 03/03/2026
18:03
A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam às semifinais do WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)
imagem cameraA dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)
Hugo Calderano e Bruna Takahashi marcaram seus nomes na história do tênis de mesa ao se tornarem a primeira dupla mista não chinesa a conquistar o título de um Grand Smash, na edição de Singapura. Após o feito, protagonizado na última sexta-feira (27), a parceria subiu uma posição no ranking mundial da WTT, chegando à quarta colocação.

Em atualização realizada nesta segunda-feira (2), a dupla brasileira segue como a não asiática melhor ranqueada. Após o título em Singapura, Calderano e Takahashi ganharam 2000 pontos e chegaram ao total de 4760. Confira o Top-5 do ranking mundial:

    1.
  1. Jonghoon Lim e Yubin Shin (COR) - 8000 pontos
    2. 2.
  2. Chuqin Wang e Yingsha Sun (CHI) - 5561 pontos
    3. 3.
  3. Man Kuai e Shidong Lin (CHI) - 5273 pontos
    4. 4.
  4. Hugo Calderano e Bruna Takahashi (BRA) - 4760 pontos
    5. 5.
  5. Chun Ting e Hoi Kem Doo (HKG) - 3935 pontos
Relembre a campanha impecável de Hugo Calderano e Bruna Takahashi no Smash de Singapura

A jornada de "Calderashi" em Singapura começou diretamente nas oitavas de final, com uma demonstração de força e entrosamento. A estreia foi uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.

Nas quartas de final, o ritmo avassalador foi mantido, e a dupla superou os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), garantindo a vaga na semifinal e consolidando uma campanha digna de final inédita.

Já na semifinal, mais um show de talento dos brasileiros. A dupla conquistou de virada a vitória sobre os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 11/9 e 11/8).

Enfim na decisão, Calderano e Takahashi superaram os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin por 3 sets a 0 (11/7, 11/6 e 13/11).

