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Bicampeão brasileiro vence o Campeonato Mundial de vela

Manuel Bragança, de 14 anos, é atleta do Iate Clube do Rio de Janeiro

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 21:47
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Manuel Bragança é campeão mundial de vela
Manuel Bragança é campeão mundial de vela (Foto: Divulgação)

Atual bicampeão brasileiro da classe Optimist (2025 e 2026), o carioca Manuel Bragança, de 14 anos, conquistou um grande feito neste sábado. O jovem atleta se tornou apenas o segundo brasileiro a conquistar o ouro no Campeonato Mundial da categoria, em Tânger, no Marrocos. Há cinco anos, o paulista Alex Kuhl alcançou a proeza, na Itália.

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    O campeão, que treina na Flotilha Zé Carioca, do Iate Clube Rio de Janeiro, teve apenas 65 pontos perdidos no torneio. O pódio foi completado pelo suíço Elliot Novara, com 89 pontos perdidos, e o maltês Andrei Zhakov, com 98. O evento reuniu quase 300 atletas na competição individual, e a Optimist é considerada a principal classe da vela jovem mundial e porta de entrada para a modalidade.

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    - Estou muito feliz com o meu resultado. Não tenho palavras para descrever como estou feliz. Queria muito agradecer ao meu treinador, 'Tijolo' (Filipe Novello), aos meus pais, ao meu clube e à CBVela por todo o apoio. Muito obrigado a todo mundo que torceu por mim. Esse título é para todos os brasileiros - celebrou Manuel.

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    O treinador do novo campeão mundial é o responsável pelo desenvolvimento de Manuel ao longo dos últimos anos. No Marrocos, Tijolo integrou a comissão técnica ao lado de Atília Pellin.

    Em janeiro deste ano, Manuel conquistou o bicampeonato brasileiro de Optimist em Itaparica, na Bahia, ao vencer dez das 12 regatas. No currículo, o jovem velejador também acumula os títulos de bicampeão sul-americano (2024 e 2025), campeão europeu (2024) e medalha de ouro na Regatta of Champions (ROC) 2025.

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