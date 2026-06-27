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AO VIVO: Siga o último treino livre do GP da Áustria, da F1

Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Spielberg

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 07:20
Atualizado há 1 minutos
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Isack Hadjar em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)
Isack Hadjar em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste sábado (27) do GP da Áustria de 2026 com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Red Bull Ring, em Spielberg, e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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    Acompanhe o TL3

    • A Mercedes aparecer, hein! Kimi Antonelli na ponta, seguido de George Russell
    • É oficial! Todos na pista!
    1. Boa volta de Bortoleto, que sobe para sexta colocação
    • Lando Norris faz excelente tempo e assume o topo
    • Agora sim... a maior parte do pelotão enfim entra na disputa – apenas Max Verstappen, Kimi Antonelli e Oscar Piastri seguem nos boxes
    • Entre os quatro, era Hadjar quem levava a melhor
    1. Demorou, mas Franca Colapinto, Nico Hulkenberg e Isack Hadjar se juntam ao mexicano
    • Que diferente! Apenas Sergio Perez foi à pista com a abertura da sessão...

    COMEÇOU!

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    E os horários dos treinos no GP da Áustria?

    SÁBADO, 27 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    Qual a previsão do tempo oficial da F1?

    Para o primeiro dia de ação na pista do GP da Áustria, na sexta-feira (26), quando acontecem os dois primeiros treinos livres, o céu deve permanecer limpo, com temperaturas variando entre 14,5°C e 31°C. Os ventos serão fracos, com rajadas de até 22 km/h, enquanto a temperatura da pista poderá alcançar 51°C.

    O cenário deve se repetir no sábado (27), dia do terceiro treino livre e da sessão de classificação. A máxima prevista é de 32°C, com mínima de 15°C e ventos entre fracos e moderados. A baixa umidade relativa do ar durante a tarde poderá amenizar a sensação térmica, mas a temperatura do asfalto ainda deve atingir cerca de 52°C, aumentando o desgaste dos pneus.

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    Lando Norris e Oscar Piastri lidera pelotão no GP da Áustria pela F1 2025 (Foto: Joe Klamar / AFP)
    Lando Norris e Oscar Piastri lidera pelotão no GP da Áustria pela F1 2025 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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