Babi Domingos fica em último lugar na final do Mundial de Ginástica Rítmica Com 106.300 pontos, ginasta termina fora do pódio e não conquista vaga olímpica para o Brasil no individual geral

Única brasileira na final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica, Bárbara Domingos teve a oportunidade de conquistar a primeira vaga do Brasil para as Olimpíadas de Los Angeles 2028, nesta sexta-feira (14). A ginasta somou 106.300 pontos e terminou em último lugar em uma disputa de 18 atletas, ficando sem a classificação olímpica antecipada. A competição acontece em Frankfurt, na Alemanha, e qualifica os três países representados no pódio.

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Darja Varfolomeev se sagrou tricampeã mundial da prova em casa, com 119.500 pontos. A búlgara Stiliana Nikolova, com somatório de 117.600, conquistou a prata, enquanto a italiana Sofia Raffaeli teve pontuação de 117.550 e ficou com o bronze, repetindo o mesmo pódio do último Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro, no ano passado.

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Babi abriu sua participação com a fita e, em uma série consistente, recebeu 27.250 pontos (12.000 de dificuldade, 7.550 de execução, 7.800 de nota artística e 0.100 de penalidade). Em seguida, se apresentou com o arco e obteve seu melhor resultado do dia, com 28.250 pontos (13.100 de dificuldade, 7.450 de execução, 7.800 no quesito artístico e 0.100 de penalidade).

O aparelho mais complicado para Babi foi a bola, onde cometeu erros e ficou com 23.550 de pontuação total (10.700 de dificuldade, 6.150 de execução, 7.400 de nota artística e 0.700 de penalidade). Nas maças, a brasileira recebeu 27.250 pontos (12.000 de dificuldade, 7.300 de execução, 8.000 de artístico e 0.050 de penalidade) e encerrou sua apresentação.

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Babi havia avançado à decisão em 16º na fase classificatória, quando totalizou 82.300 pontos nas suas três melhores notas. A atleta teve uma evolução de 0.600 ponto no arco em relação à etapa preliminar, mas caiu na bola (2.950), nas maças (0.100) e na fita (0.050), o que pesou no somatório dos resultados.

Babi Domingos em ação no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Melogym/CBG)

Conjunto brasileiro disputa vaga olímpica neste sábado (15)

O Brasil compete neste sábado (15) pela final do conjunto geral, apresentando suas séries simples (cinco bolas) e mista (três arcos e duas maças). Assim como no individual geral, três vagas olímpicas estão em disputa.

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Essa é a principal chance de classificação direta para o conjunto brasileiro, que tem feito presença constante no pódio das competições internacionais e é o atual vice-campeão mundial.

No domingo (16), a programação do evento fica reservada para as finais por aparelhos, tanto no individual quanto no conjunto. O Brasil não possui representantes nessas provas, que não valem vaga para Los Angeles 2028.

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Próxima chance no individual geral

O Mundial de 2026 é o primeiro evento qualificatório da ginástica rítmica. A próxima chance do Brasil no individual geral será nas Copas do Mundo de 2026 e 2027, que distribuirão mais duas vagas via ranking. A lista considera os quatro melhores resultados entre oito etapas, disputadas entre março de 2026 e junho de 2027, e apenas uma atleta por país poderá garantir vaga desta forma.

Cada país poderá levar até duas atletas para as Olimpíadas no segmento individual. As vagas não são nominais, cabendo aos próprios comitês nacionais selecionarem os atletas para as Olimpíadas.

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