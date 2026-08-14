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GeTV transmite com exclusividade torneio com lendas da NBA

Big3 marca a estreia do basquete na emissora

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 14:14
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Dwight Howard
Dwight Howard em ação pelo Los Angeles Lakers (Foto: Garrett Ellwood / AFP)

A GeTV exibe com exclusividade, nos próximos dois sábados, dias 15 e 22 de agosto, o evento Big3, liga que reúne lendas do basquete, ex-jogadores da NBA e grandes talentos da modalidade em um formato inovador. A exibição marca a estreia da modalidade no canal.

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A programação deste sábado, dia 15, conta com o Jogo das Celebridades e em seguida, serão disputadas as semifinais da principal competição. O primeiro confronto, será entre o Chicago Triplets e o Boston Ball Hogs. Logo depois, Dallas Power e Miami 305 duelam pela segunda vaga na decisão.

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No dia 22 serão disputados o All Star Game e a grande final do torneio. As transmissões da Ge TV começam sempre às 13h30, com a narração de Marcelo Ferrantini e os comentários do ex-atleta e influenciador Fernando Medeiros.

Fernando Medeiros
Fernando Medeiros com a camisa da GeTV e uma bola de basqueta na mão (Foto: Divulgação)

Entre os destaques em quadra está o brasileiro Leandrinho Barbosa, campeão da NBA pelo Golden State Warriors em 2015, eleito o Melhor Sexto Homem da liga em 2007 e dono de uma trajetória de quase duas décadas na seleção brasileira. Ele integra o elenco do Chicago Triplets.

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Outra estrela do torneio é Dwight Howard. O pivô disputou 18 temporadas na NBA, conquistou o título da liga em 2020 pelo Los Angeles Lakers, participou de oito edições do All-Star Game e foi eleito três vezes o melhor defensor da NBA. Seu currículo também inclui a medalha de ouro conquistada com a seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

Fora das quadras, o espetáculo também conta com nomes históricos do basquete. As equipes são comandadas por lendas da NBA como Julius Erving, o Dr. J, e Gary Payton, ambos integrantes do Hall da Fama.

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Origem do Big3

Fundada em 2017 pelo rapper e ator Ice Cube e pelo empresário Jeff Kwatinetz, a Big3 reúne oito equipes. Com partidas no formato 3x3, a liga criou seu próprio modelo de jogo, o Fireball3, disputado em meia quadra e marcado por regras dinâmicas e inovadoras, como a cesta de quatro pontos, partidas decididas ao atingir 50 pontos, posses de bola de 14 segundos e o "Bring the Fire", momento que transforma desafios de arbitragem em duelos individuais de um contra um.

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