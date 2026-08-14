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Diretor da Audi elogia Bortoleto: 'Tem um potencial enorme'

Diretor de corridas da Audi, Allan McNish elogia perfil analítico, evolução e dedicação de Gabriel Bortoleto na temporada 2026 da Fórmula 1

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 09:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto posa para retrato antes do GP da Austrália de Fórmula 1 no Albert Park, em Melbourne (Foto: Martin Keep/AFP)
Gabriel Bortoleto posa para retrato antes do GP da Austrália de Fórmula 1 no Albert Park, em Melbourne (Foto: Martin Keep/AFP)

O crescimento de Gabriel Bortoleto na temporada 2026 da Fórmula 1 tem chamado a atenção da Audi não apenas pelos resultados conquistados nas pistas. Allan McNish, diretor de corridas da equipe e um dos principais nomes da estrutura comandada por Mattia Binotto, elogiou a evolução do brasileiro, sua postura nos bastidores e a forma como tem contribuído para o desenvolvimento do time.

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Aos 21 anos, o paulista chegou à principal categoria do automobilismo depois de conquistar, em temporadas de estreia, os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2. Após estrear na F1 pela então Sauber, Bortoleto passou por um período natural de adaptação, alternando bons e maus momentos e acumulando experiência.

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Em 2026, no entanto, o brasileiro assumiu protagonismo dentro da equipe. Nas 11 primeiras etapas da temporada, somou dez pontos, contra apenas dois de Nico Hülkenberg, seu experiente companheiro de time.

McNish destacou principalmente a maneira como Bortoleto trabalha para construir sua performance. Segundo o dirigente, a evolução do brasileiro ao longo do ano é resultado de uma abordagem bastante detalhada e racional.

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— Ele é muito analítico na forma como pilota e desenvolve sua velocidade. Isso aparece claramente quando observamos o quanto ele evoluiu durante o ano e também nas classificações, como aconteceu em Spa — afirmou McNish à edição italiana da Motorsport.

No GP da Bélgica, Bortoleto conquistou a oitava posição no grid e manteve o mesmo posto até a bandeirada final. Para explicar a força mental do piloto, McNish também recordou um episódio vivido por Bortoleto na Fórmula 2, em 2024, no Catar. Na ocasião, o brasileiro liderava a corrida quando entrou nos boxes em um momento em que o pit-lane acabou sendo fechado, em razão de um safety-car ou situação semelhante. Ao retornar à pista, ultrapassou a linha branca e recebeu uma punição de cinco segundos.

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— A forma como ele conseguiu se reorganizar mentalmente e continuar naquela corrida mostrou uma enorme capacidade de permanecer calmo — lembrou o dirigente.

Para McNish, a combinação entre velocidade natural, capacidade de análise e controle emocional faz com que Bortoleto tenha uma margem de crescimento ainda significativa.

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— Quando você consegue manter essa calma, tem velocidade natural e também uma abordagem analítica para extrair essa velocidade, isso lhe dá um potencial enorme. Agora, com mais experiência, ele está começando a aproveitar cada vez melhor esse potencial — destacou.

O diretor de corridas da Audi também ressaltou o comportamento do brasileiro fora do carro e a relação construída com Hülkenberg. Na visão de McNish, a dupla reúne características diferentes que ajudam a equipe.

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— Além de tudo isso, ele é uma pessoa positiva e sorridente fora do carro. É agradável conviver com ele e tê-lo na equipe. Com ele e Nico, temos um ótimo equilíbrio. Um traz a experiência e a capacidade de entender instintivamente para onde as coisas estão indo, enquanto o outro tem o entusiasmo da juventude. Eles se complementam muito bem — avaliou.

Os elogios ao brasileiro ainda passaram pela dedicação ao trabalho diário. McNish classificou Bortoleto como um piloto incansável, sempre disposto a participar das atividades necessárias para ajudar no desenvolvimento do carro.

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— Se houvesse uma sessão de simulador no dia 2 de janeiro, ele certamente estaria lá trabalhando com José [Manuel López], seu engenheiro — afirmou.

Segundo o dirigente, esse tipo de envolvimento é fundamental para o atual momento da Audi na Fórmula 1.

— Precisamos de pilotos que nos impulsionem e que estejam ao nosso lado quando for necessário aparecer e dar sua contribuição. Os dois são assim, e o Gabi certamente está nessa mesma sintonia — concluiu.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

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