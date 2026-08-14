Hamilton volta a sonhar com o oitavo título mundial da F1 Heptacampeão ocupa a vice-liderança do Mundial, recebe apoio dos fãs e mantém vivo o sonho de conquistar um histórico oitavo título

Lewis Hamilton voltou a se colocar na disputa pelo título da Fórmula 1 em 2026. O heptacampeão mundial chega à segunda metade da temporada na vice-liderança do Mundial de Pilotos e recebe apoio para manter vivo o sonho de conquistar um histórico oitavo campeonato.

Após 11 etapas, o britânico da Ferrari soma 169 pontos e aparece 50 atrás do líder Kimi Antonelli. Ainda restam entre 11 e 12 fins de semana de corrida no calendário, o que mantém a disputa pelo título em aberto.

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A campanha de Hamilton também chama atenção pela regularidade. O piloto pontuou em todos os Grandes Prêmios disputados até agora e não terminou nenhuma corrida abaixo da sexta colocação. Além disso, conquistou sua primeira vitória da temporada em Barcelona e acumulou outros quatro pódios.

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Hamilton volta a disputar o título após cinco anos

O desempenho da SF-26, desenvolvida sob o novo regulamento, recolocou Hamilton em uma posição que ele não ocupava de forma consistente havia cinco temporadas. Desde a disputa pelo título em 2021, o britânico enfrentou anos de dificuldades antes de voltar a lutar regularmente pelas primeiras posições.

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Na Mercedes, Hamilton sofreu com os problemas da equipe durante a era do efeito-solo. Depois, sua chegada à Ferrari, em 2025, foi marcada por um período de adaptação mais complicado. Agora, porém, o cenário é diferente, e o heptacampeão tem resultados para sustentar sua presença entre os candidatos ao título.

Com o retorno da Fórmula 1 marcado para 23 de agosto, no GP da Holanda, em Zandvoort, o portal RacingNews365 realizou uma enquete com seus leitores sobre as chances de Hamilton conquistar o campeonato em 2026. A maioria dos participantes, 82,67%, considera o britânico um candidato legítimo na luta pelo título e acredita que ele ainda tem condições de buscar o oitavo troféu mundial.

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Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Antonelli mantém vantagem no Mundial

Apesar do apoio a Hamilton, Kimi Antonelli segue em uma posição confortável na liderança do campeonato. O italiano venceu seis das 11 etapas disputadas e construiu uma vantagem de 50 pontos sobre o piloto da Ferrari.

Ainda assim, a maior parte dos participantes da pesquisa não considera a disputa definida. Apenas 17,33% dos leitores avaliou que Antonelli já tem o campeonato encaminhado, enquanto a maioria acredita que Hamilton e os demais concorrentes ainda podem mudar o cenário na reta final da temporada.

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