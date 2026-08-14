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Gabriel Bortoleto lidera ranking de velocidade da F1 em 2026

Piloto brasileiro registrou 360 km/h no GP de Barcelona-Catalunha e aparece à frente de nomes como Verstappen, Hamilton e Norris após 11 etapas

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 12:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Gabriel Bortoleto aparece no topo do ranking de maiores velocidades máximas da Fórmula 1 após as primeiras 11 etapas da temporada 2026. O piloto brasileiro alcançou 360 km/h durante o GP de Barcelona-Catalunha e, até o momento, detém a maior marca registrada no campeonato.

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O brasileiro lidera a lista à frente de Esteban Ocon, segundo colocado, com 358 km/h. Carlos Sainz e Nico Hülkenberg dividem a terceira posição, ambos com 357 km/h. Bortoleto também aparece à frente de alguns dos principais nomes do atual grid. Max Verstappen, Lewis Hamilton e Lando Norris registraram como melhores marcas 351 km/h, enquanto Charles Leclerc surge mais abaixo no levantamento, com 349 km/h.

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O ranking divulgado pela Fórmula 1 reúne a maior velocidade atingida por cada piloto ao longo das 11 primeiras etapas da temporada. A marca de Bortoleto, portanto, foi suficiente para colocá-lo isoladamente na liderança da lista.

Tradução do post- Atingindo a velocidade máxima de 2026 até agora - é Gabriel Bortoleto! Aqui está o ranking 10 do Speed ​​Master após 11 rodadas da F1

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Líder do campeonato, Antonelli fica fora do top 5

A liderança de Kimi Antonelli no campeonato não se repete no ranking de velocidades máximas. Apesar da posição de destaque na classificação geral da Fórmula 1, o italiano aparece apenas em oitavo lugar na lista, com 353 km/h.

A marca é sete km/h inferior à registrada por Bortoleto e deixa Antonelli atrás de pilotos como Ocon, Sainz e Hülkenberg. O levantamento, porém, considera apenas o maior número alcançado por cada competidor em uma situação de pista e não representa, necessariamente, o desempenho geral dos pilotos ao longo da temporada.

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Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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