Brasil busca vaga em LA 2028 no Mundial de Ginástica Rítmica
Competição começa nesta quarta-feira (12), com disputas no individual e conjunto
A partir desta quarta-feira (12), as principais atletas do mundo se reúnem em Frankfurt, na Alemanha, para o Mundial de Ginástica Rítmica, valendo vagas diretas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
➡️Brasil anuncia convocadas para o Mundial de Ginástica Rítmica
A competição distribuirá três cotas no individual e outras três no conjunto, com vagas destinadas aos países e não nominais aos atletas. Para o Brasil, a melhor chance de classificação antecipada é no conjunto, já que a equipe tem sido presença constante no pódio das principais competições internacionais e é o atual vice-campeão Mundial.
— Estamos muito satisfeitas com o nosso desempenho. Na última etapa da Copa do Mundo, em Milão, conquistamos o ouro no conjunto geral. Isso foi muito importante para reforçar nossa confiança. Agora é controlar a emoção e a adrenalina para conseguirmos o melhor rendimento possível em quadra, cravar nossas séries e colocar em prática tudo o que treinamos - disse a técnica do conjunto, Camila Ferezin.
Vale lembrar que, no programa olímpico, estão previstas as provas do individual geral e conjunto geral, enquanto no Mundial ainda há a disputa de medalhas por aparelhos.
Quem representa o Brasil no Mundial?
A seleção brasileira terá atletas nas duas modalidades. No individual geral, será representado pela finalista olímpica Babi Domingos, principal atleta do país, além das jovens Maria Alexandre e Jojô Santos, que têm disputado as etapas de Copa do Mundo ao longo deste ciclo olímpico.
O conjunto será formado por Duda Arakaki, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Nicole Pircio, Sofia Madeira e Mariana Vitória. Mariane Giovacchini dos Santos e Renata Brum Diniz foram convocadas como reservas.
Programação do Mundial de Ginástica Rítmica
A disputa começa pelas classificatórias do individual. A partir das 8h (horário de Brasília), as brasileiras Jojô Santos e Maria Alexandre se apresentam no arco e na bola. Mais tarde, a partir das 12h25 (de Brasília), é a vez de Babi Domingos competir nas maças e fita.
As classificatórias seguem na quinta-feira (13), quando as atletas fazem a inversão dos aparelhos, ou seja: as ginastas que se apresentaram no arco e bola agora competem nas maças e fita, e vice-versa. A final do individual geral e definição das primeiras classificadas para as Olimpíadas está marcada para sexta-feira (14).
O conjunto entra em ação apenas no fim de semana. No sábado (15), o Brasil apresenta suas séries simples (cinco bolas) e mista (três arcos e duas maças) pela disputa do conjunto geral. É nesse dia que serão conhecidos os conjuntos já garantidos em Los Angeles. O domingo (16) ficará reservado para as provas por aparelhos, tanto no individual quanto no conjunto.
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