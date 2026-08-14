LeBron, Giannis e Ja Morant: reencontros na NBA; veja agenda
Liga divulga datas da temporada 2026-27 com duelos marcantes de astros contra ex-equipes
A NBA divulgou nesta semana o calendário da temporada 2026-27, marcado pelos jogos da clássica rodada de Natal, semana de abertura e pelas transmissões nacionais. Entre os destaques, a liga já sinalizou os confrontos em que estrelas recém-trocadas enfrentarão suas antigas equipes.
O mais esperado desses reencontros ocorre em 25 de dezembro, quando LeBron James visitará o Staples Center com o Philadelphia 76ers para enfrentar o Los Angeles Lakers. Os jogos do Natal de da semana de abertura foram divulgados no início da semana, antes das demais rodadas. James atuou oito temporadas em Los Angeles e conquistou o título da NBA em 2020 com a franquia.
Reencontros na NBA além de LeBron
Com o lançamento do calendário restante, mais reencontros na NBA já possuem datas definidas. Em 28 de janeiro, Giannis Antetokounmpo retorna a Milwaukee com o Miami Heat para encarar o Bucks. O bicampeão do prêmio de MVP da liga passou 13 temporadas na cidade e levou o título de 2021 ao Bucks.
Outra grande troca da pré-temporada foi a negociação de Jaylen Brown, anteriormente do Boston Celtics, para o Philadelphia 76ers. Brown retorna ao TD Garden em 21 de janeiro, dez temporadas e um campeonato depois de defender as cores da equipe.
LaMelo Ball, negociado pelo Charlotte Hornets ao Minnesota Timberwolves, terá ao seu lado Anthony Edwards na armação. O jogador e sua nova equipe visitam Charlotte em 15 de fevereiro.
Ja Morant, que foi um dos nomes mais brilhantes da liga com o Memphis Grizzlies antes de ter sua trajetória interrompida por problemas extracampo e lesões, retorna a Memphis em 6 de fevereiro para enfrentar sua ex-equipe. Atualmente ele está no Portland Trail Blazers.
Trae Young enfrenta o Atlanta Hawks com o Washington Wizards em 6 de novembro. Já Tyler Herro, agora no Bucks, atua no Miami em 18 de novembro diante do Heat, equipe com a qual construiu sua carreira.
Além deles, Jaren Jackson Jr. faz sua primeira visita a Memphis logo no início da temporada, em 21 de outubro, defendendo o Utah Jazz; Darius Garland, agora no Los Angeles Clippers, reencontra o Cleveland Cavaliers na virada de ano, em 31 de dezembro. Naz Reid, vestindo a camisa do Charlotte Hornets, retorna a Minnesota para encarar o Timberwolves em 29 de janeiro.
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