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Após subida no ranking, João Fonseca mira campanha decisiva em Cincinnati

A campanha em Cincinnati pode levar João Fonseca a mais um salto no ranking da ATP, mas o brasileiro terá de alcançar ao menos a semifinal para avançar posições

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 11:36
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca se estica para devolver a bola na partida contra Shelton em Montreal
João Fonseca se estica para devolver a bola na partida contra Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

João Fonseca teve confirmada nesta sexta-feira (14) mais uma subida no ranking da ATP após sua campanha no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Com a chegada às oitavas de final, o brasileiro ganhou uma posição e passou a ocupar o 26º lugar da lista. O resultado rendeu 100 pontos ao tenista, que agora soma 1.800 no ranking. João Fonseca ultrapassou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que perdeu 50 pontos e caiu para 1.780.

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A próxima parada será o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, onde o brasileiro terá pontos importantes em jogo. O carioca defende os 50 pontos conquistados com a terceira rodada na edição anterior e, para preservar a atual posição, precisará ao menos vencer sua partida de estreia, diante de Botic van de Zandschulp ou Tallon Griekspoor.

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Um avanço maior no ranking, porém, exigirá uma campanha mais profunda. O 25º colocado, Francisco Cerúndolo, soma atualmente 1.970 pontos. Caso João alcance a semifinal em Cincinnati, chegaria a 2.160 e poderia até entrar na disputa por uma vaga no Top 20.

Se parar nas quartas de final, o brasileiro ficaria com 1.960 pontos, ainda abaixo da pontuação atual do argentino. Assim, uma vaga na semifinal aparece como a barreira que Fonseca precisa superar para buscar um novo salto na classificação.

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Até aqui, o melhor desempenho do brasileiro em torneios Masters 1000 foi a campanha até as quartas de final em Monte Carlo. Além disso, ele também alcançou as oitavas de final em Indian Wells e, mais recentemente, em Montreal.

João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal
João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

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