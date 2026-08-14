Verstappen terá capacete especial em 'despedida' na F1; veja GP da Holanda deixará o calendário da Fórmula 1 em 2027, sem previsão de retorno

Max Verstappen terá um capacete personalizado no GP da Holanda de Fórmula 1, que marca sua última corrida da elite do automobilismo mundial em casa. A etapa holandesa, disputada no Circuito de Zandvoort, deixará o calendário da F1 em 2027, e, por enquanto, não há previsão de retorno.

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O capacete especial de Verstappen conta com fundo branco e pinturas em azul escuro, como homenagem à porcelana Delft, tradicional da cultura holandesa. Além disso, também faz referência aos troféus da prova de Zandvoort da Fórmula 1.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais da marca do tetracampeão, o capacete aparece sobre uma estante ao lado de outras peças de porcelana. Em seguida, o móvel é mostrado em diferentes cenários típicos da Holanda e também nos arredores do circuito, localizado no litoral do país europeu. Confira:

Tradução: "Um Grande Prêmio icônico. Memórias inesquecíveis que durarão a vida toda 💙 A última corrida em casa, um capacete especial, uma homenagem aos Países Baixos e a Zandvoort."

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Quando a temporada 2026 da F1 volta?

A temporada da Fórmula 1 está em pausa, para as tradicionais férias de verão. As atividades da categoria retornam no GP da Holanda, no Circuito de Zandvoort, do dia 21 a 23 de agosto. O atual líder do Mundial de Pilotos é Kimi Antonelli, da Mercedes, com 219 pontos.

Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/ AFP)

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