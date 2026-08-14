Verstappen terá capacete especial em 'despedida' na F1; veja
GP da Holanda deixará o calendário da Fórmula 1 em 2027, sem previsão de retorno
Max Verstappen terá um capacete personalizado no GP da Holanda de Fórmula 1, que marca sua última corrida da elite do automobilismo mundial em casa. A etapa holandesa, disputada no Circuito de Zandvoort, deixará o calendário da F1 em 2027, e, por enquanto, não há previsão de retorno.
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O capacete especial de Verstappen conta com fundo branco e pinturas em azul escuro, como homenagem à porcelana Delft, tradicional da cultura holandesa. Além disso, também faz referência aos troféus da prova de Zandvoort da Fórmula 1.
Em um vídeo publicado nas redes sociais da marca do tetracampeão, o capacete aparece sobre uma estante ao lado de outras peças de porcelana. Em seguida, o móvel é mostrado em diferentes cenários típicos da Holanda e também nos arredores do circuito, localizado no litoral do país europeu. Confira:
Tradução: "Um Grande Prêmio icônico. Memórias inesquecíveis que durarão a vida toda 💙 A última corrida em casa, um capacete especial, uma homenagem aos Países Baixos e a Zandvoort."
Quando a temporada 2026 da F1 volta?
A temporada da Fórmula 1 está em pausa, para as tradicionais férias de verão. As atividades da categoria retornam no GP da Holanda, no Circuito de Zandvoort, do dia 21 a 23 de agosto. O atual líder do Mundial de Pilotos é Kimi Antonelli, da Mercedes, com 219 pontos.
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