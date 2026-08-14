Durant emociona em carta a Westbrook após aposentadoria Jogador exalta ética de trabalho e legado do ex-companheiro de Oklahoma City Thunder; Shai, LeBron e outros atletas também se pronunciaram

Kevin Durant publicou uma carta emocionada nas redes sociais em homenagem a Russell Westbrook, um dia após o ex-companheiro de equipe anunciar sua aposentadoria da NBA. No texto, o atleta do Houston Rockets evocou memórias dos anos em que os dois dividiram o vestiário no Oklahoma City Thunder e exaltou a ética de trabalho e o legado do armador.

A publicação reacende a memória de uma das duplas mais marcantes da história da liga. Durant e Westbrook jogaram juntos pelo Thunder entre 2008 e 2016, período em que levaram a franquia a uma participação nas Finais da NBA, em 2012, e a quatro finais da Conferência Oeste.

continua após a publicidade

Nenhum título foi conquistado, mas os dois jogadores são reconhecidos como figuras centrais na era de ouro da NBA nos anos 2010. Cada um conquistou um prêmio de MVP e foi presença regular no All-Star Game e nas seleções All-NBA. Após a polêmica saída de Durant para o Golden State Warriors, os dois passaram um tempo brigados e se alfinentando, mas fizeram as pazes anos atrás.

I remember asking assistant coach Mo Cheeks, what's harder to do? Workout after practice or before?? I only asked cuz by time I would get to the gym, Russ was already done in the morning and I usually got mine in after practice. Mo like, "coming in before practice is probably… — Kevin Durant (@KDTrey5) August 13, 2026

Westbrook exemplo nos bastidores

O início da homenagem remete aos bastidores dos tempos de Oklahoma City Thunder. Durant contou que questionou o assistente técnico Mo Cheeks sobre qual momento exigia mais do atleta, se era a academia antes ou depois das atividades coletivas.

continua após a publicidade

A dúvida surgiu ao perceber que, ao chegar ao centro de treinamento, Russell Westbrook já havia concluído seu trabalho matinal. Cheeks pontuou: "Vir antes do treino é provavelmente mais difícil", e a partir dali o ala-pivô adotou o hábito para a própria carreira.

Essa dedicação ajudou a desconstruir a imagem pública do armador. Embora muitos associassem suas reações em quadra a um estilo barulhento, Durant o descreveu de outra forma: "Para mim, ele era quieto e metódico. Liderava pelo exemplo e, quando as luzes se acendiam, soltava tudo e vivia uma liberdade pura."

continua após a publicidade

Na carta, Kevin Durant deixou claro que, quando o jogo começava, essa preparação se transformava em uma entrega visceral. Segundo o jogador, a postura de Westbrook impactava pessoas de todas as origens, impulsionada por uma constância de 18 anos baseada em atitudes, e não em palavras.

Russell Westbrook e Kevin Durant conversando durante jogo All-Star da NBA (Garrett Ellwood / AFP)

Memórias e despedida de Durant

Durant também refletiu sobre o significado da jornada na NBA para os atletas profissionais, destacando o valor sagrado da dedicação ao esporte. Para ele, enquanto alguns jogadores encerram a carreira desejando ter agido com mais propósito, outros, como Westbrook, podem olhar para trás com a sensação de dever cumprido.

continua após a publicidade

Ao se despedir da parceria, a estrela resgatou a essência do camisa 0 e cravou: "Continue inspirando na próxima fase da vida, campeão. Não importa o que aconteça, ninguém pode apagar a sua história".

Em seguida, listou memórias marcantes da trajetória dupla em OKC, desde a corrida de um grupo jovem às Finais da NBA até as viagens, jogos de baralho, brincadeiras e os momentos de superação de lesões. A mensagem foi finalizada com saudações à família de Westbrook, aos amigos e às instituições que fizeram parte da sua formação, celebrando o encerramento de uma carreira icônica.

continua após a publicidade

Shai, LeBron e outros

Além de Kevin Durant, outro que fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais foi o MVP Shai Gilgeous-Alexander, do OKC. Ele não utilizava a plataforma X, antigo Twitter, desde 2021. Contudo, publicou: "Uma verdadeira lenda do OKC para sempre. Parabéns pela incrível carreira, irmão. Agradeço suas contribuições para o esporte."

Entre os outros atletas que se manifestaram, esteve LeBron James, com quem Westbrook dividiu o vestiário no Los Angeles Lakers. O camisa 23 fez questão de saudar o legado do ex-companheiro e já projetou seu próximo destino histórico: "Carreira inacreditável, Brodie!! O Hall da Fama é o próximo passo!!"

continua após a publicidade

Dwyane Wade explicou como a carreira de Russell Westbrook é, muitas vezes, subestimada. "Existem diversas carreiras por aí desvalorizadas e não apreciadas como deveriam por diversas razões. Mas a carreira do Westbrook foi nível 'GOAT' em um determinado quesito porque ele customizou seu legado de uma forma tão única que ninguém vai ter uma igual", afirmou.

Draymond Green, no entanto, usou o momento para criticar os fãs da NBA, que passaram anos ridicularizando a lenda do Thunder. "Vocês o apelidaram de 'Westbrick' e pior… agora que ele se aposentou, estão aí com esse papo de 'foram injustos com ele' e 'vamos sentir saudades'. Por que não se pode sentir essas coisas enquanto o jogador está na quadra?"

continua após a publicidade

Giannis Antetokounmpo, Serge Ibaka, Pau Gasol, Tobias Harris e Myles Turner também se pronunciaram para destacar a carreira de Russ. No cenário olímpico, a lenda da natação Michael Phelps fez questão de parabenizar o armador, o que evidencia o legado deixado pelo atleta para além da NBA. Entre os astros da nova e da atual geração, Donovan Mitchell, Trae Young e Dejounte Murray (que o destacou como "o melhor armador de todos os tempos") manifestaram seu respeito ao "Brodie".

Sometimes you don't even know when you've already watched the end.



You had to be there. And now it's over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV — Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026

🏀 Aposte no seu time favorito!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.