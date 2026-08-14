Equipe de Bortoleto é ligada a negociação com Carlos Sainz Rumores apontam conversas entre o espanhol e a Audi, mas equipe deve manter Bortoleto e Hülkenberg

Carlos Sainz voltou a movimentar o mercado da Fórmula 1 para 2027. O piloto espanhol, atualmente na Williams, foi ligado à Audi, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, após informações de que representantes das duas partes teriam se reunido para discutir uma possível mudança.

Segundo o site especializado Planet F1, as conversas envolveram a possibilidade de Sainz assumir a vaga de Nico Hülkenberg na equipe alemã. De acordo com a publicação, chegou a ser cogitada uma negociação que incluiria uma compensação financeira para que o piloto alemão deixasse o posto. As tratativas, porém, não teriam avançado. Ainda segundo o artigo, a expectativa no paddock é de que a Audi mantenha a atual dupla de pilotos em 2027, com Hülkenberg e Bortoleto.

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Apesar disso, o CEO da Audi F1, Mattia Binotto, não descartou os rumores envolvendo Sainz. Questionado sobre o interesse de pilotos disponíveis no mercado pelo projeto da equipe, o dirigente afirmou que esse cenário representa um sinal positivo para a montadora.

— Acho que, no fim das contas, isso dá credibilidade ao nosso projeto. Se as pessoas estão interessadas na nossa equipe, significa que percebem que levamos o que fazemos a sério e que nosso projeto tem uma ambição clara e está indo na direção certa — afirmou Binotto.

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O dirigente, que já comandou a Ferrari e trabalhou com Sainz na equipe italiana, também destacou que o interesse não se restringe aos pilotos.

— Se tivéssemos perdido o rumo ou tomado decisões erradas, ninguém estaria interessado em nós. O fato de haver interesse na equipe, não apenas por parte dos pilotos, mas também de patrocinadores, mostra que estamos indo bem. Isso é lisonjeiro para nós — completou.

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Binotto não citou Sainz nominalmente, mas também não negou a possibilidade de interesse da Audi quando questionado sobre o espanhol.

Futuro de Sainz

Carlos Sainz deixou a primeira parte da temporada afirmando que analisaria cuidadosamente suas opções para o futuro. O espanhol vive um momento de incerteza na Williams após a frustração com o desempenho do FW-48 e as dificuldades da equipe para obter a evolução esperada com as atualizações do carro.

Para 2027, porém, as principais equipes da Fórmula 1 já aparecem com seus planos de pilotos encaminhados. Além da Audi, possíveis alternativas para Sainz poderiam surgir em equipes como Haas, Cadillac e Aston Martin, caso Fernando Alonso decida não continuar na categoria.

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Carlos Sainz, da Williams, no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

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