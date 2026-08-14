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UFC: Dana White anuncia planos para novo 'evento impossível'

Produção ambiciosa vem após o sucesso do UFC Casa Branca e tem Craig Borsari como idealizador

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
14/08/2026 15:16
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)
Dana White, presidente do UFC, no grid da NASCAR em Daytona Beach (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

Dana White afirmou que a UFC pode anunciar em breve seu próximo grande evento, chamado por ele de "evento impossível". O presidente da organização disse ter ligações marcadas para depois do fim de semana com o objetivo de viabilizar a ideia.

A declaração foi dada ao TMZ Sports e representa o primeiro sinal público de que a UFC já trabalha em um projeto para suceder o UFC Casa Branca. Na ocasião, o evento foi realizado no gramado sul da residência oficial do presidente dos Estados Unidos.

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O responsável pelo novo conceito é Craig Borsari, diretor executivo de produção e chefe de conteúdo do Ultimate. Borsari também foi o arquiteto do evento na Casa Branca e de outras produções de grande porte da organização, como o Noche UFC no Sphere, em Las Vegas, e o Fight Island.

Por causa do nível de ambição das propostas, White criou um apelido para o colega dentro da empresa. "O novo nome dele é 'Cocky (convencido) Craig'. Ele é uma estrela do rock. O cara construiu uma arena no gramado sul da Casa Branca e agora fica me jogando ideias arrogantes todos os dias", relatou.

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Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

Próximos passos do UFC

White não revelou detalhes sobre o evento, mas indicou que as tratativas avançam. "Tenho algumas ligações depois deste fim de semana para ver se consigo fazer isso acontecer. E então Craig vai voar e começar a fazer um trabalho de reconhecimento no evento impossível", afirmou o dirigente.

Sobre o prazo, White foi otimista: "Espero conseguir resolver isso na semana que vem, e algumas outras coisas que preciso tratar, para que Craig possa ir visitar o local e, com sorte, possamos anunciar algo em breve."

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Apesar do entusiasmo com o novo projeto, o CEO da UFC foi categórico ao afirmar que nenhuma realização superará o evento na Casa Branca. "Não tenho dúvida alguma. Foi literalmente uma das melhores noites da minha vida, e a forma como a história se desenrolou, com a tempestade quebrando e contornando a Casa Branca", disse Dana White.

- Obviamente meu relacionamento com o presidente, toda a preparação para aquilo, o que Borsari conseguiu, a quantidade de pessoas que apareceram, os momentos marcantes do evento, o 250º aniversário dos Estados Unidos. Nada vai superar aquilo.

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