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A ginasta Simone Biles morde a medalha de ouro conquistada durante os Jogos Rio 2016
CAPÍTULO 05

Rio 2016: Simone Biles diz que Olimpíada no Brasil é sua favorita

Maior nome da ginástica conquistou quatro ouros e um bronze no Parque Olímpico da Barra

A ginasta Simone Biles morde a medalha de ouro conquistada durante os Jogos Rio 2016
PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 10:00
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Simone Biles conquistou tudo na ginástica artística. Bateu recordes nacionais, mundiais. Tem mais medalhas olímpicas do que conseguiria contar com os dedos das mãos. Ainda assim, entre tanto a se comemorar, uma competição marcou de forma especial a atleta, como revelou em entrevista exclusiva ao Lance!

- Foi em 2016. Toda a minha experiência olímpica no Rio foi maravilhosa! Pessoas incríveis, um país lindo e memórias ainda melhores. Os torcedores brasileiros foram alguns dos mais barulhentos e animados que já ouvi. Elas tinham tanta energia e eu senti que me alimentei dela durante a competição.

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Biles chegou ao Rio para fazer sua estreia olímpica. Já havia uma expectativa alta sobre o desempenho da ginasta. Nos mundiais anteriores, conquistou um total de dez medalhas de ouro. E já tinha batizado um movimento com seu nome: o Biles, movimento inovador no solo, com duplo mortal e meia torção. Mas seria capaz de repetir o feito na principal arena mundial?

Foi. Conquistou quatro medalhas de ouro (salto, solo, individual geral e equipes) e uma de bronze (trave). E saiu aclamada pela torcida, que a adotou desde os primeiros dias de competição, fazendo muita festa a cada boa apresentação da americana.

Simone Biles 
Simone Biles em ação na Rio-2016 (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

Ao fim da competição, Simone Biles e o restante da equipe americana resolveu aproveitar. Depois de passarem dias presas na concentração da Vila Olímpica, foram comemorar em um ponto turístico.

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- Fora da arena, ficamos praticamente nos nossos apartamentos, mas, depois da competição, fomos para a praia de Copacabana e nos divertimos muito! Os paparazzi estavam nas árvores tirando fotos escondidas, então fizemos um ensaio fotográfico para eles. Na arena, foi time ouro.

Infográfico detalha as conquistas das lendas Michael Phelps, Usain Bolt e Simone Biles em Olimpíadas
Infográfico detalha as conquistas das lendas Michael Phelps, Usain Bolt e Simone Biles em Olimpíadas

Às cinco medalhas conquistadas em solo carioca, Biles ainda somou mais seis: duas em Tóquio-2020 e quatro em Paris-2024. São um total de sete ouros, duas pratas e dois bronzes. Para comemorar a carreira e os primeiros feitos, a ginasta está esperando apenas um convite.

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- Adoraria voltar, especialmente em 2026, já que comemoramos 10 anos da nossa conquista do ouro por equipes. Amo muito os torcedores brasileiros! Obrigada pelo apoio. Espero visitá-los em breve!

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