Brasileira campeã do UFC manda recado após encarada
Mackenzie Dern enfrenta a canadense Gillian Robertson na Filadélfia no UFC 330
Cerca de 48 horas antes de subir ao octógono para sua primeira defesa de cinturão, no UFC 330, sábado, na Filadélfia, Mackenzie Dern participou da tradicional encarada com a rival, a canadense Gillian Robertson. Depois, a americana naturalizada brasileira, de 33 anos, campeã do peso-palha, mandou um recado para a adversária, que vem de cinco vitórias consecutivas.
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- Os fãs aqui são muito engraçados. Mas, em relação à Gillien, dá para ver que é uma menina que se compara muito com as outras. Estou louca para bater nela - disse a detentora do cinturão.
A campeã sentiu a energia da galera e da adversária na coletiva de imprensa do #UFC330! 🔥— UFC Brasil (@UFCBrasil) August 13, 2026
Se liga no recado da @MackenzieDern! 🏆
[ Sábado (15) | Ao vivo a partir das 17h30 somente no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/7ZiZGHE34y
Na encarada, partiu da brasileira a iniciativa de estender a mão para cumprimentar adversária. Depois, Mackenzie manteve a seriedade, enquanto a rival abriu o sorriso. Confira abaixo:
Tá chegando a primeira defesa de cinturão da @MackenzieDern! 🔥— UFC Brasil (@UFCBrasil) August 13, 2026
Quem leva a melhor entre ela e Gillian Robertson no #UFC330?
[ Sábado (15) | Pré-show às 17h30 (horário de Brasília), lutas começando às 18h30 SOMENTE no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/ZvrcWwTxY7
Outros brasileiros em ação no UFC 330
Além de Mackenzie, que faz a co-luta principal do UFC 330, mais seis brasileiros subirão ao octógono no sábado. Kauê Fernandes faz a luta preliminar diante do americano Jalin Turner, Edson Barboza encara o argentino Esteban Ribovics, Eduardo Chapolin desafia o anfitrião Charles Johnson, Vicente Luque mede forças com outro atleta da casa, Tresean Gore, enquanto Rafael Tobias e Lucas Fernando farão um combate 100% de lutadores do país.
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