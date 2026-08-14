Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasileira campeã do UFC manda recado após encarada

Mackenzie Dern enfrenta a canadense Gillian Robertson na Filadélfia no UFC 330

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 07:30
Favorite o Lance! no Google
Brasileira Mackenzie Dern em treino para o UFC 330
Brasileira Mackenzie Dern em treino para o UFC 330 (Foto: Divulgação)

Cerca de 48 horas antes de subir ao octógono para sua primeira defesa de cinturão, no UFC 330, sábado, na Filadélfia, Mackenzie Dern participou da tradicional encarada com a rival, a canadense Gillian Robertson. Depois, a americana naturalizada brasileira, de 33 anos, campeã do peso-palha, mandou um recado para a adversária, que vem de cinco vitórias consecutivas.

➡️Brasileira campeã do UFC fala de aprendizado em derrota
➡️UFC: Lexa grava vídeo para brasileira que defende cinturão
➡️Brasileira campeã do UFC revela provocações de rival antes de defesa do cinturão

continua após a publicidade

- Os fãs aqui são muito engraçados. Mas, em relação à Gillien, dá para ver que é uma menina que se compara muito com as outras. Estou louca para bater nela - disse a detentora do cinturão.

Na encarada, partiu da brasileira a iniciativa de estender a mão para cumprimentar adversária. Depois, Mackenzie manteve a seriedade, enquanto a rival abriu o sorriso. Confira abaixo:

continua após a publicidade

Outros brasileiros em ação no UFC 330

Além de Mackenzie, que faz a co-luta principal do UFC 330, mais seis brasileiros subirão ao octógono no sábado. Kauê Fernandes faz a luta preliminar diante do americano Jalin Turner, Edson Barboza encara o argentino Esteban Ribovics, Eduardo Chapolin desafia o anfitrião Charles Johnson, Vicente Luque mede forças com outro atleta da casa, Tresean Gore, enquanto Rafael Tobias e Lucas Fernando farão um combate 100% de lutadores do país.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Prichard Colon em foto de arquivo

Lutas

Ex-lutador de boxe Prichard Colón morre aos 33 anos

Há 14 horas
Islam Makhachev se prepara para luta no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @islam_makhachev)

Lutas

Makhachev defende segundo cinturão do UFC pela primeira vez

Há 17 horas
Carlos Prates em pesagem do UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Lutas

Astro do UFC ataca presidente do Corinthians após saída de Memphis: 'Luta a fazer'

Há 19 horas
Diego Lopes na vitória sobre Jean Silva no Noche UFC. (Foto: Cooper Neill/Zuffa LLC)

Lutas

Diego Lopes anuncia mudança no UFC e se aproxima de Charles do Bronx

Há 19 horas
Mackenzie Dern em entrevista ao UFC

Lutas

Brasileira campeã do UFC fala de aprendizado em derrota

Há 1 dia
Deiveson já foi campeão no peso mosca (Reprodução/UFC)

Lutas

Brasileiro ex-campeão do UFC encara promessa dos galos, diz jornalista

Há 1 dia
Mais LANCE!
Burguesinha em ação no UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexia Thainara)

Seis lutadores do Brasil são afetados por mudanças no ranking do UFC

Mackenzie Dern ergue os braços para comemorar uma das vitórias no UFC

UFC: Lexa grava vídeo para brasileira que defende cinturão

Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Brasileira campeã do UFC revela provocações de rival antes de defesa do cinturão

Daniel Cormier em entrevista pós-luta no UFC

Ex-campeão do UFC descarta Jon Jones e Anderson Silva como maiores da história

Valter Walker a caminho do octógono antes de luta no UFC

Valter Walker aceita luta contra ex-campeão do UFC

Anderson SIlva levou bolada do UFC (Foto: Divulgação)

Makhachev volta a ameaçar recorde histórico de Anderson Silva no UFC

Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Semana de luta! Recorde de Anderson Silva e dois cinturões em jogo no UFC 330

Diego Ferreira ergue os punhos cerrados e mostra os dois bíceps durante pesagem do UFC Noche

Brasileiro fatura prêmio de 'Luta da Noite' no UFC Vegas 120; veja valor

Colagem de fotos de Quillan Salkilld e Charles do Bronx, lutadores do peso-leve do UFC

Salkilld supera feito de Charles do Bronx no UFC Vegas 120

Sentado em uma cadeira, o australiano Quillan Salkilld olha para cima enquanto outra pessoa coloca atadura em sua mão direita

UFC Vegas 120: Gamrot é finalizado por Salkilld, e Brasil vence cinco lutas

Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)

Luta de Amanda Nunes e Kayla Harrison no UFC ganha nova data

Brock Lesnar comemora vitória sobre Mark Hunt no UFC 200

Ex-campeão do UFC se aposenta para ajudar filha a classificar para Olimpíadas

Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC

Alex Poatan volta a atacar atitude de árbitro do UFC: 'Cabe a ele intervir'