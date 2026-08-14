UFC 330: Makhachev diz que recorde de Anderson Silva é pouco
Russo busca recorde 'imbatível' de 20 vitórias seguidas e minimiza Ian Garry antes do UFC 330: 'Nada de especial'
O campeão dos meio-médios (até 77,1 kg) do UFC, Islam Makhachev, enfrenta Ian Garry no UFC 330 neste sábado (15/8), na Filadélfia, nos Estados Unidos. Embora uma vitória coloque o russo de forma isolada com o maior número de vitórias consecutivas na história da organização, superando as 16 marcas registradas por Anderson Silva, o lutador deixou claro que seu objetivo vai muito além do recorde de "Spider".
Makhachev e o brasileiro estão atualmente empatados com 16 vitórias seguidas no UFC, a maior sequência da história da organização. Com um novo triunfo neste sábado, o russo ultrapassaria "The Spider" e quebraria uma marca estabelecida há 14 anos.
Recorde insuficiente para Makhachev
A série de Anderson Silva foi construída entre 2006 e 2012. Desde então, o recorde foi ameaçado poucas vezes: Kamaru Usman chegou a 15 vitórias consecutivas e Merab Dvalishvili a 14, mas nenhum conseguiu alcançar a marca.
No entanto, questionado sobre o motivo de ser diferente daqueles que tentaram e bateram na trave, Makhachev cravou que pretende estabelecer um marco inalcançável: "Dezessete não vai ser o suficiente. Vou me certificar de que ninguém consiga quebrar o meu recorde, serão 20 [vitórias] no mínimo. É por isso que continuo lutando, para continuar batendo todos os recordes", declarou o russo.
Invicto desde 2016, uma nova vitória no UFC 330 não apenas quebraria um recorde de 14 anos, mas ampliaria os argumentos de Makhachev na discussão sobre o maior lutador da história do MMA. O russo é campeão em duas categorias na organização, peso leve e meio-médio, feito que Anderson Silva não possui.
Na luta deste sábado, Makhachev busca a primeira defesa do seu título dos meio-médios, mas já defendeu o título dos leves quatro vezes consecutivas, outro recorde do UFC. Além do foco nos números, o russo também abordou o estilo de seu adversário.
Com a promessa de Ian Garry de frustrá-lo e irritá-lo dentro do octógono, Makhachev manteve a serenidade ao responder como lidará com um oponente defensivo ou evasivo:
"Ian é um bom lutador, mas não tem nada de especial. Eu já venci vários trocadores e é isso. Ele é só o próximo oponente. Ele não tem nada de especial para defender o meu wrestling", concluiu.
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UFC 330
Com seis brasileiros no card, o UFC 330 contará com duas disputas de cinturão: além de Makhachev, a brazuca Mackenzie Dern enfrentará a canadense Gillian Robertson pelo títulos dos palhas (até 52,2 kg). Confira o card completo:
CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília)
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev x Ian Machado Garry – disputa pelo cinturão
- Peso palha (até 52,2 kg): Mackenzie Dern x Gillian Robertson – disputa pelo cinturão
- Peso leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Kauê Fernandes
- Peso médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Dustin Stoltzfus
- Peso leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Esteban Ribovics
CARD PRELIMINAR (18h30, horário de Brasília)
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Joel Alvarez
- Peso casado (até 58,9 kg): Charles Johnson x Eduardo Chapolin
- Peso médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Eric McConico
- Peso médio (até 83,9 kg): Vicente Luque x Tresean Gore
- Peso meio-pesado (até 93 kg): Rafael Bipolar x Lucas Fernando
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny x Ramiz Brahimaj
- Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells x Myktybek Orolbai
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