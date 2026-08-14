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Recuperado de lesão na coluna, Lukas Bergmann treina com a Seleção

Ponteiro está participando dos treinos em Saquarema e não vê a hora de começar o Sul-Americano

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 00:11
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Lukas Bergmann está recuperado de lesão na coluna
Lukas Bergmann está recuperado de lesão na coluna (Reprodução)

Após sua pior campanha na história da VNL, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei ganhou um reforço para o Sul-Americano, no Maracanãzinho, de 15 a 20 de setembro. Recuperado de lesão na coluna, o ponteiro Lukas Bergmann está treinando normalmente com a equipe dirigida por Bernardinho em Saquarema.

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- Primeiramente, só agradecer a todo mundo que me ajudou nessa recuperação. Foi um tempo muito difícil, passei bastante tempo na fisioterapia, de seis a oito horas por dia. Bom para recuperar o corpo, totalmente, não se preocupar com o tempo, porque é uma coisa que pode ser mais grave. Então, é muito gratificante estar aqui recuperado e em quadra com todo mundo. Agora é seguir em frente, muito bem e forte. Todo esse processo foi demorado, mas estou atacando, saltando, fazendo tudo, então me sentindo muito bem - contou o ponteiro.

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No alto de seus 2,04m, o atleta, de 22 anos, que atua no Bluenergy Piacenza, da Itália, só não esconde que está contando as horas para o torneio no Maracanãzinho. Como se sabe, a seleção campeã do Sul-Americano carimba vaga nas Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.

- Um pouco ansioso, mas é bom, é isso que a gente gosta, estar em quadra e treinar já é um alívio. Espero que, quando estiver em quadra, seja melhor ainda.

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Seleção a caminho do Japão

Os treinos em Saquarema terminam no domingo (16). Em seguida, os comandados por Bernardinho vão ao Japão, para dois amistosos com os donos da casa.

Da preparação em solo asiático a Seleção segue para a Itália, onde disputará a FIPAV Cup Men Elite, que também contará com os anfitriões, além de cubanos e alemães.

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Antes de regressar a Saquarema para a reta final da preparação para o Sul-Americano, a Seleção segue para a França, onde estão programados dois amistosos contra os donos da casa.

Bernardinho em treino da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)
Bernardinho em treino da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

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