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Orlando Luz e Rafael Matos conquistam o Masters de Montreal

Dupla de gaúchos derrota, de virada, o salvadorenho Arevalo e o croata Pavic

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 20:15
Atualizado há 3 minutos
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Orlando Luz e Rafael Matos com o troféu de Montreal
Orlando Luz e Rafael Matos com o troféu de Montreal (Foto: Reprodução)

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos conquistaram o quarto e mais importante título juntos, nesta quinta-feira. Na final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, o triunfo foi sobre o salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/6. Trata-se da primeira dupla 100% brasileira na história a vencer um torneio desse nível.

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Desde 2024 que o Brasil não chegava a uma final de Masters 1000. Na ocasião, o mineiro Marcelo Melo foi vice em Monte Carlo, no saibro. Já o último título do país, em torneio desse porte, aconteceu com o também mineiro Bruno Soares, em Shangai, na China, em 2019. Curiosamente, o parceiro do brasileiro nessa conquista foi justamente Pavic, vice nesta quinta.

Rafael Matos e Orlando Luz comemoram o inédito titulo do Masters 1000 de Montreal
Rafael Matos e Orlando Luz comemoram o inédito titulo do Masters 1000 de Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP)



A primeira conquista de Luz, de 28 anos (40º do mundo), e Matos, de 30 (39º), foi em 2024, no saibro de Bastad, na Suécia. Já na temporada atual, também no piso lento, os dois ergueram os troféus em Buenos Aires e em Santiago. Além dos quatro troféus com o conterrâneo, Rafa tem outros 10 títulos de duplas no currículo.

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Ex-líderes do ranking, Arevalo e Pavic somam oito títulos juntos, com destaque para Roland Garros em 2024, além de quatro Masters 1000. Na atual temporada, a dupla havia erguido o troféu na grama do ATP 500 do Queen's Club, em Londres.

Como foi a vitória de Orlando Luz e Rafael Matos

Na final nesta quinta-feira, a primeira quebra de serviço do jogo foi a favor da dupla brasileira, no sétimo game, quando a parcial inicial estava 3/3. Matos, no entanto, sacou em seguida e, com uma dupla-falta, cedeu a quebra de volta. Quatro games depois, Rafa voltou a sacar, a dupla salvou dois set points, mas os rivais voltaram a levar a melhor, fechando a parcial.

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Orlando Luz e Rafael Matos são campeões em Montreal
Orlando Luz e Rafael Matos são campeões em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis /Getty Images via AFP)

No segundo set, os brasileiros conquistaram a quebra logo no início. E administraram a vantagem até fechar o set. No supertie-break, Matos e Luz abriram 3/0, 5/1 e 7/2. Os gaúchos, que treinam na ADK Tennis, em Itajaí, abriram 8/4, e os rivais venceram os dois pontos seguintes. Luz acertou bom primeiro saque, os adversários mandaram para fora. No ponto seguinte, no primeiro match-point, Luz acertou um winner (ponto vencedor), e a dupla conquistou o mais importante título até aqui.


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Orlando Luz (e) e Rafael Matos com o troféu do Masters 1000 de Montreal
Orlando Luz (e) e Rafael Matos com o troféu do Masters 1000 de Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
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