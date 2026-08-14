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Makhachev se irrita em coletiva do UFC 330: 'Cale a boca'

Campeão dos meio-médios ainda ironizou ligação de Ian Garry com o Brasil e embarcou nas vaias do público

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
14/08/2026 13:57
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Islam Makhachev vence cinturão contra Jack Della Maddalena 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)
Islam Makhachev vence cinturão contra Jack Della Maddalena no UFC 322, em 2025 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Islam Makhachev perdeu a compostura durante a coletiva de imprensa do UFC 330, em confronto verbal com Ian Garry. O campeão dos meio-médios (até 77,1 kg) elevou o tom ao interagir com o irlandês, desafiante ao cinturão da categoria.

O evento aconteceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. Garry foi constantemente vaiado pelo público presente, e Makhachev não apenas concordou com a reação da plateia como aproveitou para afirmar que ninguém torce pelo irlandês, atribuindo isso à postura do desafiante dentro e fora do octógono.

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Pôster oficial do UFC 330, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry
Pôster oficial do UFC 330, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry (Foto: Divulgação/UFC)

Troca de farpas entre Makhachev e Garry

A tensão escalou quando Makhachev respondia a uma pergunta sobre o legado de Abdulmanap Nurmagomedov, pai e treinador de Khabib Nurmagomedov. Garry o interrompeu para elogiar o campeão russo, afirmando que Abdulmanap estaria orgulhoso do que o filho dele conquistou no esporte. A atitude, aparentemente conciliatória, irritou ainda mais Makhachev, que pediu ao rival que ficasse em silêncio.

"Irmão, a cada segundo você perde fãs. Por favor, cale a boca", disse o campeão. Garry ignorou o pedido e insistiu: "É impossível para qualquer um não se orgulhar do que este homem fez." Makhachev repetiu o pedido: "Por favor, cale a boca."

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Makhachev também questionou a identidade nacional do rival, ciente de que Garry treina no Brasil, na academia Chute Boxe Diego Lima, e de que sua esposa é brasileira. O russo insinuou que o irlandês estaria pronto para trocar de nacionalidade.

O desafiante não recuou. Sem demonstrar abalo pelas vaias nem pela provocação sobre sua nacionalidade, Garry afirmou aceitar ser chamado de brasileiro e citou quatro nomes do MMA para justificar o elogio implícito à filiação: Demian Maia, Charles do Bronx, Anderson Silva e José Aldo.

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- Se ele quiser me chamar de brasileiro, eu aceito numa boa. Sem problema. Os brasileiros têm alguns dos melhores currículos nesse esporte. Os fãs brasileiros do UFC sabem disso. Temos Demian Maia, Charles do Bronx, Anderson Silva, José Aldo, lendas do esporte. Então, se ele me considera brasileiro, aceito isso com orgulho.

Em seguida, o irlandês reforçou sua identidade de origem e enquadrou o confronto no contexto do cinturão em disputa. "Mas nasci e cresci em Dublin, na Irlanda. Essa luta é entre eu e ele. São dois dos maiores lutadores do planeta se enfrentando pelo cinturão mais importante do mundo. É o cinturão dos meio-médios que está em jogo. Ele é o lutador peso por peso número um do mundo e eu sou o desafiante número um. Essa é a maior luta do ano e estou muito preparado para isso", concluiu Garry.

Makhachev, por sua vez, já havia adiantado na promoção do evento que o rival se prejudica com certas declarações e o aconselhou a parar de dar entrevistas. Na coletiva, o russo também mencionou que, após uma sequência de 20 vitórias, conversará com o presidente do UFC, Dana White, sobre os próximos passos de sua carreira. Atualmente, está empatado com Anderson Silva com 16 vitórias seguidas, recorde no Ultimate.

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UFC 330

Com seis brasileiros no card, o UFC 330, que ocorrerá neste sábado (15), contará com duas disputas de cinturão: além de Makhachev, a brazuca Mackenzie Dern enfrentará a canadense Gillian Robertson pelo títulos dos palhas (até 52,2 kg). Confira o card completo:

CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília)

    1.
  1. Peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev x Ian Machado Garry – disputa pelo cinturão
    2. 2.
  2. Peso palha (até 52,2 kg): Mackenzie Dern x Gillian Robertson – disputa pelo cinturão
    3. 3.
  3. Peso leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Kauê Fernandes
    4. 4.
  4. Peso médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Dustin Stoltzfus
    5. 5.
  5. Peso leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Esteban Ribovics

CARD PRELIMINAR (18h30, horário de Brasília)

    1.
  1. Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Joel Alvarez
    2. 2.
  2. Peso casado (até 58,9 kg): Charles Johnson x Eduardo Chapolin
    3. 3.
  3. Peso médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Eric McConico
    4. 4.
  4. Peso médio (até 83,9 kg): Vicente Luque x Tresean Gore
    5. 5.
  5. Peso meio-pesado (até 93 kg): Rafael Bipolar x Lucas Fernando
    6. 6.
  6. Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny x Ramiz Brahimaj
    7. 7.
  7. Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells x Myktybek Orolbai

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