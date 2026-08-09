Flávia Saraiva é campeã brasileira com nova série de solo
Com ouro também na trave, Flavinha foi a ginasta mais condecorada da competição
O encerramento do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, neste domingo (9), teve Flávia Saraiva novamente no topo do pódio. A medalhista olímpica, que já havia levado o ouro no individual geral, também foi campeã do solo e da trave no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.
➡️Com Lorrane Oliveira, Flamengo soma mais dois ouros no Brasileiro de Ginástica
➡️Rayssa Leal bate campeã olímpica e conquista SLS Rio Takeover
A primeira apresentação da ginasta de 26 anos foi na trave, aparelho em que é especialista. Flavinha, representando o Flamengo, cravou sua série e recebeu nota de 13.866 para confirmar o título, seguida por Gabriela Barbosa, do Pinheiros, com 13.266, e Gabriela Vieira, também do clube rubro-negro, com 13.100.
Depois, a medalhista olímpica foi para o solo, onde apresentou sua nova série, embalada por Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga. No Dia dos Pais, a performance foi ainda mais especial para Flávia Saraiva, que escolheu o ritmo do forró em homenagem ao seu pai, conterrâneo de Gonzagão.
Sob a torcida de Rebeca Andrade, que competiu apenas no salto, e das companheiras de Seleção Lorrane Oliveira e Jade Barbosa, Flávia acertou sua série e garantiu nota de 13.833. Ela foi acompanhado no pódio por Júlia Coutinho, com 13.266, e Gabriela Vieira, com 13.100, formando um pódio 100% flamenguista no aparelho.
Ao todo, Flávia Saraiva terminou o Brasileiro com quatro medalhas de ouro e uma de prata, a atleta mais condecorada da competição. Além do individual geral, solo e trave, a atleta conquistou também o título por equipes e a prata nas barras paralelas.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Caio Souza é campeão nas paralelas; Nory é ouro na barra fixa
A disputa masculina também teve atletas da Seleção Brasileira subindo ao pódio neste domingo (9). O experiente Caio Souza, representando o Minas Tênis Clube, foi medalhista de ouro nas barras paralelas, com nota de 13.966, seguido por Derick Goulart (13.133) e Diogo Rodeiruges (12.366).
Na barra fixa, foi Arthur Nory, do Pinheiros, quem levou a melhor. O medalhista olímpico se sagrou campeão no aparelho com 13.933 pontos, mesma nota do companheiro de clube Diogo Paes - Nory levou a melhor nos critérios de desempate. O bronze ficou com Patrick Correa, também pinheirense, que fez 13.666 pontos.
🏆Aposte na vitória de sua ginasta favorita
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Mais Esportes
Com dobradinha brasileira no pódio, veja manobras do SLS RioHá 1 hora
Mais Esportes
'Outra Rayssa': campeã, Rayssa Leal revela bastidores na SLS RioHá 1 hora
Mais Esportes
Rayssa Leal bate campeã olímpica e conquista SLS Rio TakeoverHá 2 horas
Mais Esportes
Rayssa Leal é campeã do SLS Takeover no Rio! Veja as manobrasHá 2 horas
Vôlei
Brasil e Argentina disputam título da Copa Sul-Americana de vôleiHá 4 horas
Fórmula 1
Dia dos Pais: Lincoln celebra 'missão cumprida' com Gabriel Bortoleto na F1Há 6 horas
Mais LANCE!