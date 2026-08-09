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Flávia Saraiva é campeã brasileira com nova série de solo

Com ouro também na trave, Flavinha foi a ginasta mais condecorada da competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
09/08/2026 14:52
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Flávia Saraiva se apresenta na final do solo no Campeonato Brasileiro de Ginástica
Flávia Saraiva se apresenta na final do solo no Campeonato Brasileiro de Ginástica (Foto: MeloGym/ CBG)

O encerramento do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, neste domingo (9), teve Flávia Saraiva novamente no topo do pódio. A medalhista olímpica, que já havia levado o ouro no individual geral, também foi campeã do solo e da trave no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

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A primeira apresentação da ginasta de 26 anos foi na trave, aparelho em que é especialista. Flavinha, representando o Flamengo, cravou sua série e recebeu nota de 13.866 para confirmar o título, seguida por Gabriela Barbosa, do Pinheiros, com 13.266, e Gabriela Vieira, também do clube rubro-negro, com 13.100.

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Depois, a medalhista olímpica foi para o solo, onde apresentou sua nova série, embalada por Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga. No Dia dos Pais, a performance foi ainda mais especial para Flávia Saraiva, que escolheu o ritmo do forró em homenagem ao seu pai, conterrâneo de Gonzagão.

Sob a torcida de Rebeca Andrade, que competiu apenas no salto, e das companheiras de Seleção Lorrane Oliveira e Jade Barbosa, Flávia acertou sua série e garantiu nota de 13.833. Ela foi acompanhado no pódio por Júlia Coutinho, com 13.266, e Gabriela Vieira, com 13.100, formando um pódio 100% flamenguista no aparelho.

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Júlia Coutinho, Flávia Saraiva e Hellen Silva, medalhistas do solo no brasileiro de ginástica
Júlia Coutinho, Flávia Saraiva e Hellen Silva, medalhistas do solo no brasileiro de ginástica (Foto: MeloGym/ CBG)

Ao todo, Flávia Saraiva terminou o Brasileiro com quatro medalhas de ouro e uma de prata, a atleta mais condecorada da competição. Além do individual geral, solo e trave, a atleta conquistou também o título por equipes e a prata nas barras paralelas.

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Caio Souza compete nas barras paralelas no Brasileiro de Ginástica
Caio Souza compete nas barras paralelas no Brasileiro de Ginástica (Foto: MeloGym/ CBG)

Caio Souza é campeão nas paralelas; Nory é ouro na barra fixa

A disputa masculina também teve atletas da Seleção Brasileira subindo ao pódio neste domingo (9). O experiente Caio Souza, representando o Minas Tênis Clube, foi medalhista de ouro nas barras paralelas, com nota de 13.966, seguido por Derick Goulart (13.133) e Diogo Rodeiruges (12.366).

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Na barra fixa, foi Arthur Nory, do Pinheiros, quem levou a melhor. O medalhista olímpico se sagrou campeão no aparelho com 13.933 pontos, mesma nota do companheiro de clube Diogo Paes - Nory levou a melhor nos critérios de desempate. O bronze ficou com Patrick Correa, também pinheirense, que fez 13.666 pontos.

Arthur Nory comemora série na barra fixa no Brasileiro de Ginástica
Arthur Nory comemora série na barra fixa no Brasileiro de Ginástica (Foto: MeloGym/ CBG)

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Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Sophia Weisberg posam para foto com as medalhas de prata, ouro e bronze, respectivamente, das barras assimétricas nFlamengo foi representado por Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva no pódio das barras assimétricas (Foto: MeloGym/CBG)o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

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