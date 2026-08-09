Flávia Saraiva é campeã brasileira com nova série de solo Com ouro também na trave, Flavinha foi a ginasta mais condecorada da competição

O encerramento do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, neste domingo (9), teve Flávia Saraiva novamente no topo do pódio. A medalhista olímpica, que já havia levado o ouro no individual geral, também foi campeã do solo e da trave no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

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A primeira apresentação da ginasta de 26 anos foi na trave, aparelho em que é especialista. Flavinha, representando o Flamengo, cravou sua série e recebeu nota de 13.866 para confirmar o título, seguida por Gabriela Barbosa, do Pinheiros, com 13.266, e Gabriela Vieira, também do clube rubro-negro, com 13.100.

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Depois, a medalhista olímpica foi para o solo, onde apresentou sua nova série, embalada por Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga. No Dia dos Pais, a performance foi ainda mais especial para Flávia Saraiva, que escolheu o ritmo do forró em homenagem ao seu pai, conterrâneo de Gonzagão.

Sob a torcida de Rebeca Andrade, que competiu apenas no salto, e das companheiras de Seleção Lorrane Oliveira e Jade Barbosa, Flávia acertou sua série e garantiu nota de 13.833. Ela foi acompanhado no pódio por Júlia Coutinho, com 13.266, e Gabriela Vieira, com 13.100, formando um pódio 100% flamenguista no aparelho.

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Júlia Coutinho, Flávia Saraiva e Hellen Silva, medalhistas do solo no brasileiro de ginástica (Foto: MeloGym/ CBG)

Ao todo, Flávia Saraiva terminou o Brasileiro com quatro medalhas de ouro e uma de prata, a atleta mais condecorada da competição. Além do individual geral, solo e trave, a atleta conquistou também o título por equipes e a prata nas barras paralelas.

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Caio Souza compete nas barras paralelas no Brasileiro de Ginástica (Foto: MeloGym/ CBG)

Caio Souza é campeão nas paralelas; Nory é ouro na barra fixa

A disputa masculina também teve atletas da Seleção Brasileira subindo ao pódio neste domingo (9). O experiente Caio Souza, representando o Minas Tênis Clube, foi medalhista de ouro nas barras paralelas, com nota de 13.966, seguido por Derick Goulart (13.133) e Diogo Rodeiruges (12.366).

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Na barra fixa, foi Arthur Nory, do Pinheiros, quem levou a melhor. O medalhista olímpico se sagrou campeão no aparelho com 13.933 pontos, mesma nota do companheiro de clube Diogo Paes - Nory levou a melhor nos critérios de desempate. O bronze ficou com Patrick Correa, também pinheirense, que fez 13.666 pontos.

Arthur Nory comemora série na barra fixa no Brasileiro de Ginástica (Foto: MeloGym/ CBG)

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