Mackenzie Dern defende único cinturão do Brasil no UFC
Brasileira enfrenta canadense Gillian Robertson, neste sábado (15), no UFC 330
Apenas um cinturão restou ao Brasil no UFC após as derrotas de Alexandre Pantoja e Alex Poatan. E ele estará em jogo neste sábado (15), quando Mackenzie Dern fará a primeira defesa do título do peso-palha (até 52,2 kg) contra Gillian Robertson no UFC 330. Mais do que manter o posto conquistado há poucos meses, a brasileira terá a missão de prolongar a presença do país no topo da organização.
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A conquista aconteceu em um duelo totalmente brasileiro. Em junho, Dern superou Virna Jandiroba e assumiu o cinturão que estava vago após a saída de Zhang Weili da categoria. Agora, pela primeira vez desde que chegou ao topo, a faixa-preta terá de provar que consegue permanecer entre as melhores da divisão diante de uma adversária que chega ao confronto em grande fase.
A escolha de Robertson, inclusive, não era a que Mackenzie esperava. Antes da definição da desafiante, a brasileira imaginava que Zhang seria a primeira rival na defesa do título. A canadense, porém, construiu seu próprio caminho até a oportunidade e chega ao UFC 330 embalada por cinco vitórias consecutivas, além de carregar o recorde de finalizações entre as mulheres na história do Ultimate.
Uma campeã em novo momento
A conquista diante de Virna representou uma virada importante na carreira de Mackenzie. Conhecida desde o início da trajetória no UFC pelo forte jogo de jiu-jítsu, a brasileira passou anos entre os principais nomes do peso-palha até finalmente alcançar o cinturão. O triunfo também teve um peso especial por acontecer contra outra brasileira e recolocar o título da divisão nas mãos do país.
Agora, a missão é diferente. Não basta conquistar o topo: é preciso permanecer nele. E Robertson aparece como um teste especialmente perigoso, justamente por ter um estilo que pode levar a luta para a área de maior especialidade da campeã. A canadense também é faixa-preta de jiu-jítsu e construiu boa parte de sua trajetória no UFC por meio das finalizações.
A expectativa, portanto, é de um confronto entre duas das principais grapplers da divisão. Enquanto Mackenzie tenta iniciar seu reinado com uma vitória e manter o único cinturão brasileiro no UFC, Robertson busca transformar a melhor sequência da carreira em seu primeiro título na organização.
Brasil tenta manter cinturão no UFC
A situação do país no Ultimate mudou bastante nos últimos meses. Depois de perder os cinturões dos moscas (até 56,7 kg) e dos meio-pesados (até 93 kg), o Brasil passou a ter em Dern sua única campeã na organização. A responsabilidade aumenta justamente em um dos maiores eventos do calendário, diante de uma desafiante que chega credenciada e disposta a acabar com o reinado logo na primeira oportunidade.
Além da disputa pelo cinturão, o UFC 330 terá Islam Makhachev em seu primeiro compromisso desde que se tornou campeão duplo. O russo defenderá o título dos meio-médios (até 77,1 kg) contra Ian Machado Garry na luta principal da noite deste sábado (15).
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