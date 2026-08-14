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Mackenzie Dern defende único cinturão do Brasil no UFC

Brasileira enfrenta canadense Gillian Robertson, neste sábado (15), no UFC 330

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 08:00
Atualizado há 1 minutos
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Mackenzie Dern ergue os braços para comemorar uma das vitórias no UFC
Mackenzie Dern comemora conquista de cinturão no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Apenas um cinturão restou ao Brasil no UFC após as derrotas de Alexandre Pantoja e Alex Poatan. E ele estará em jogo neste sábado (15), quando Mackenzie Dern fará a primeira defesa do título do peso-palha (até 52,2 kg) contra Gillian Robertson no UFC 330. Mais do que manter o posto conquistado há poucos meses, a brasileira terá a missão de prolongar a presença do país no topo da organização.

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A conquista aconteceu em um duelo totalmente brasileiro. Em junho, Dern superou Virna Jandiroba e assumiu o cinturão que estava vago após a saída de Zhang Weili da categoria. Agora, pela primeira vez desde que chegou ao topo, a faixa-preta terá de provar que consegue permanecer entre as melhores da divisão diante de uma adversária que chega ao confronto em grande fase.

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A escolha de Robertson, inclusive, não era a que Mackenzie esperava. Antes da definição da desafiante, a brasileira imaginava que Zhang seria a primeira rival na defesa do título. A canadense, porém, construiu seu próprio caminho até a oportunidade e chega ao UFC 330 embalada por cinco vitórias consecutivas, além de carregar o recorde de finalizações entre as mulheres na história do Ultimate.

Uma campeã em novo momento

A conquista diante de Virna representou uma virada importante na carreira de Mackenzie. Conhecida desde o início da trajetória no UFC pelo forte jogo de jiu-jítsu, a brasileira passou anos entre os principais nomes do peso-palha até finalmente alcançar o cinturão. O triunfo também teve um peso especial por acontecer contra outra brasileira e recolocar o título da divisão nas mãos do país.

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Mackenzie Dern venceu Virna Jandiroba pelo cinturão no UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Mackenzie Dern venceu Virna Jandiroba pelo cinturão no UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Agora, a missão é diferente. Não basta conquistar o topo: é preciso permanecer nele. E Robertson aparece como um teste especialmente perigoso, justamente por ter um estilo que pode levar a luta para a área de maior especialidade da campeã. A canadense também é faixa-preta de jiu-jítsu e construiu boa parte de sua trajetória no UFC por meio das finalizações.

A expectativa, portanto, é de um confronto entre duas das principais grapplers da divisão. Enquanto Mackenzie tenta iniciar seu reinado com uma vitória e manter o único cinturão brasileiro no UFC, Robertson busca transformar a melhor sequência da carreira em seu primeiro título na organização.

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Brasil tenta manter cinturão no UFC

A situação do país no Ultimate mudou bastante nos últimos meses. Depois de perder os cinturões dos moscas (até 56,7 kg) e dos meio-pesados (até 93 kg), o Brasil passou a ter em Dern sua única campeã na organização. A responsabilidade aumenta justamente em um dos maiores eventos do calendário, diante de uma desafiante que chega credenciada e disposta a acabar com o reinado logo na primeira oportunidade.

Além da disputa pelo cinturão, o UFC 330 terá Islam Makhachev em seu primeiro compromisso desde que se tornou campeão duplo. O russo defenderá o título dos meio-médios (até 77,1 kg) contra Ian Machado Garry na luta principal da noite deste sábado (15).

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