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João Fonseca conhece, sexta, rival de estreia em Cincinnati

Os holandeses Botic van de Zandschulp (70º) e Tallon Griekspoor (69º) duelam para encarar o brasileiro

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 07:00
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O holandês Tallon Griekspoor na derrota para o espanhol Daniel Merida em Montreal
O holandês Tallon Griekspoor na derrota para o espanhol Daniel Merida em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP )

Após parar nas oitavas de final em Montreal, no domingo, João Fonseca conhecerá, logo mais, o rival de estreia em mais um Masters 1000, dessa vez em Cincinnati, nos EUA. Cabeça de chave número 22, o brasileiro, de 19 anos, aguarda o vencedor do jogo entre os holandeses Botic van de Zandschulp (59º) e Tallon Griekspoor (56º), ambos de 30 anos, únicos do país no top 100 do ranking mundial. Os dois entram em quadra em torno das 16h (de Brasília) desta sexta-feira.

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Se o rival for Zandschulp, será um tira-teima entre ele e o carioca. Em 2024, no primeiro embate entre ambos, o brasileiro venceu, pela Copa Davis. Já o adversário deu o troco na temporada seguinte, na segunda rodada em Bruxelas.

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Caso encare Griekspoor no torneio americano, o número 1 do Brasil terá pela frente um duelo inédito. Semana passada, o 69º do mundo protagonizou a maior zebra no Masters 1000 de Montreal, ao derrotar o número 3 do mundo, e principal cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev, logo na estreia.

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Os dois tenistas da Holanda colheram ótimos frutos com a campanha no Canadá (ambos pararam nas oitavas de final). Griekspoor subiu 13 colocações, enquanto o compatriota ganhou 11.

João Fonseca subiu uma posição

João Fonseca, por sua vez, subiu um posto e aparece em 26º no ranking mundial. A estreia do brasileiro contra um dos dois holandeses será no domingo, em Cincinnati.

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O holandês Botic van de Zandschulp na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Montreal
O holandês Botic van de Zandschulp na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / via AFP)
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