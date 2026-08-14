João Fonseca conhece, sexta, rival de estreia em Cincinnati
Os holandeses Botic van de Zandschulp (70º) e Tallon Griekspoor (69º) duelam para encarar o brasileiro
Após parar nas oitavas de final em Montreal, no domingo, João Fonseca conhecerá, logo mais, o rival de estreia em mais um Masters 1000, dessa vez em Cincinnati, nos EUA. Cabeça de chave número 22, o brasileiro, de 19 anos, aguarda o vencedor do jogo entre os holandeses Botic van de Zandschulp (59º) e Tallon Griekspoor (56º), ambos de 30 anos, únicos do país no top 100 do ranking mundial. Os dois entram em quadra em torno das 16h (de Brasília) desta sexta-feira.
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Se o rival for Zandschulp, será um tira-teima entre ele e o carioca. Em 2024, no primeiro embate entre ambos, o brasileiro venceu, pela Copa Davis. Já o adversário deu o troco na temporada seguinte, na segunda rodada em Bruxelas.
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Caso encare Griekspoor no torneio americano, o número 1 do Brasil terá pela frente um duelo inédito. Semana passada, o 69º do mundo protagonizou a maior zebra no Masters 1000 de Montreal, ao derrotar o número 3 do mundo, e principal cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev, logo na estreia.
Os dois tenistas da Holanda colheram ótimos frutos com a campanha no Canadá (ambos pararam nas oitavas de final). Griekspoor subiu 13 colocações, enquanto o compatriota ganhou 11.
João Fonseca subiu uma posição
João Fonseca, por sua vez, subiu um posto e aparece em 26º no ranking mundial. A estreia do brasileiro contra um dos dois holandeses será no domingo, em Cincinnati.
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