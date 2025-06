Ankalaev desiste de luta com Alex Poatan: ‘Nunca mais vai voltar’

Após derrotar Alex Pereira e conquistar o título meio-pesado (93 kg) do UFC em março, Magomed Ankalaev prometeu uma revanche ao ex-campeão. No entanto, com o tempo, o compromisso do russo parece ter diminuído. Recentemente, Ankalaev criticou Poatan e sugeriu que a carreira do brasileiro pode ter chegado ao fim.

continua após a publicidade

➡️Estátua de Carlson Gracie é vandalizada no Rio de Janeiro; veja imagem

Em suas redes sociais, Ankalaev afirmou que Alex Poatan é "página virada" e acusou o brasileiro de não demonstrar interesse em promover a revanche. Frustrado, Magomed revelou já ter aceitado enfrentar o paulista em três datas propostas pelo UFC: junho, julho e agosto.

Tradução: O Alex está acabado. Ele nunca mais vai voltar (a lutar). Vamos seguir em frente. Disse sim para junho, julho e agosto.

Alex Poatan Lesionado?

A indefinição sobre a revanche pode ser atribuída a uma possível lesão de Alex Poatan. O brasileiro já havia mencionado problemas durante seu camp de preparação e chegou a considerar não lutar contra Ankalaev em março. Se Alex estiver realmente lesionado, resta saber a gravidade da contusão e se isso impedirá seu retorno nos próximos meses.

continua após a publicidade

Confira as provocações de Ankalaev para Alex Poatan

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte