Magomed Ankalaev derrrotou Alex "Poatan" Pereira, no domingo (9), em Las Vegas (EUA), no UFC 313, e se tornou campeão do peso meio-pesado por decisão unânime dos juízes. Após a luta, Ankalaev respondeu às reclamações de Poatan, que afirmou que o resultado foi injusto, já que o russo amarrou a luta na grade sem muito ataque. O novo campeão se defendeu das acusações e provocou o brasileiro.

- Eu estava confiante, continuei avançando. Continuei pressionando ele, e ele ficou fugindo de mim por 20 minutos. Esse cara ficou correndo e ouvi no final da luta que ele não tinha certeza de por que a vitória foi dada a mim. Quem deveria receber a vitória? - disparou Ankalaev, que prosseguiu.

- Você esteve sob pressão o tempo todo, correu por 20 minutos e depois ficou se perguntando quem deveria vencer. Escute! Estou feliz em fazer uma revanche se ele quiser, mas talvez, na revanche, ele possa lutar de verdade e não apenas fugir o tempo todo - finalizou.

Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev em luta pelo UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

A resposta do russo veio após a entrevista de Poatan ainda dentro do ringue, onde o brasileiro discordou do resultado e questionou os métodos de luta de Ankalaev.

- Colocar na grade, não fazer nada e dar vitória para ele influencia todo mundo fazer um jogo desse. As pessoas reclamam do jogo dele, mas se isso faz ganhar, os lutadores vão fazer isso e aí se torna chato e ninguém quer ver. Na grade, eu machuquei mais do que ele machucou, a diferença é que eu estava de costas para grade - afirmou o brasileiro.

Após o evento, Dana White, presidente do UFC, afirmou que provavelmente fará uma revanche imediata. O segundo Ankalaev, em entrevista a "Ag.Fight", ele aceitará o pedido de revanche de Alex Poatan sem hesitação. Com a vitória, o russo chega a sua 14ª vitória seguida em sete anos de invencibilidade.