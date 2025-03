Sukhrab Magomedov, um dos treinadores de Ankalaev, acusou Alex Poatan de ter utilizado algum produto para tornar seu corpo mais escorregadio, afetando o desempenho do russo durante o combate no UFC 313, em Las Vegas. A denúncia foi feita em uma entrevista ao canal 'Ushatayka' no YouTube.

continua após a publicidade

➡️Ex-campeão do UFC detona estilo de vida de Alex Poatan: ‘Dando prejuízo’

- Quando Magomed o empurrou para a grade, próximo do nosso corner, pareceu para mim que Pereira estava escorregadio com alguma coisa. Isso acontece, lutadores passam óleo para sessões de sparring ou quando estão cortando peso, eles usam um tipo de creme. Dessa forma, o suor não escorre, mas se firma. E é isso que pareceu estar no corpo dele. Magomed também disse depois que (Pereira) estava com um cheiro, como se ele estivesse com algum óleo, e tinha algo em seu cabelo que estava pegajoso - declarou Sukhrab Magomedov.

A veracidade das alegações ainda não foi confirmada, e não há declarações oficiais sobre qualquer irregularidade por parte de Poatan. No entanto, o que sabemos é que o wrestling de Magomed Ankalaev foi parcialmente ineficaz contra Alex Pereira no ‘main event’ do UFC 313, enquanto o russo levou a melhor na trocação.

continua após a publicidade

No momento, Ankalaev emergiu como o novo campeão dos meio-pesados do UFC. Uma revanche entre os dois lutadores já está sendo organizada pelo UFC. Apesar do revés na primeira luta, Alex Poatan tem boas chances de recuperar o cinturão e "apagar" da memória dos fãs, o desempenho abaixo do normal na luta anterior com o russo.

Poatan e Ankalaev em ação pelo UFC 313 (Foto: Reprodução/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte