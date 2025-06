A Seleção Brasileira feminina de vôlei irá estrear na Liga das Nações contra o Irã, na quarta-feira (11), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Sem a ponteira Gabi Guimarães, ausente da primeira semana após temporada desgastante no Conegliano, da Itália, o treinador Zé Roberto Guimarães definiu que a levantadora Macris será a capitã da equipe.

Às vésperas da estreia do Brasil na Liga das Nações, o treinador da Seleção Brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, oficializou que a levantadora Macris será a capitã da equipe nesta primeira semana do torneio, devido à ausência de Gabi Guimarães. Após o anúncio, a jogadora falou sobre a escolha, onde se diz honrada pelo posto.

— Eu estou muito feliz e honrada com a oportunidade de estar aqui na Seleção Brasileira e de ser a capitã nessa fase da Liga das Nações, mais uma oportunidade. E a gente sabe que nesse momento é um momento de preparação, que a equipe vai entregar toda a sua alegria, toda a sua vontade, dedicação. É um time jovem, a gente sabe que nessa etapa da Liga das Nações é uma construção. Então vamos entregar tudo o que pudermos da melhor maneira possível para trazer bons resultados para o Brasil — celebrou Macris.

(Foto: Divulgação/Volleyball World)

Ausência de Gabi Guimarães

Gabi Guimarães, ponteira e capitã da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024, não estará presente na primeira semana da Liga das Nações. A jogadora vai se juntar à equipe somente na segunda semana da VNL, que acontece entre 18 e 22 de junho, na Turquia.

A ponteira passou por procedimentos no joelho após uma temporada desgastante defendendo o Conegliano, da Itália. Gabi perdeu apenas um jogo durante toda a temporada de 2024/25 e venceu todos os torneio que disputou: Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Liga dos Campeões da Europa.

Gabi Guimarães comemorando ponto (Foto: Reprodução/Instagram)

— A Gabi fez uma temporada incrível na Itália, e a gente tem conversado muito. Ela requer cuidados. Gabi já está na batalha há alguns anos e precisa estar se cuidando. Ela está cuidando, já fez os procedimentos que tinha que fazer no joelho para aguentar a temporada toda, seja de seleção, seja de clube — explicou Zé Roberto em entrevista ao site "No Ataque".

— Ela deve encontrar com a gente na Europa, na nossa ida à Turquia, e a gente começa lá a preparar a Gabi com bola, porque a parte física ela não descuidou, continua fazendo. O nosso preparador físico Zé Elias está em contato constante com ela, fazendo os treinamentos. Eu falo para vocês, ‘Gabi, volta na terceira semana’, mas a gente tem que ver como ela vai voltar. Só vamos deixar com que a Gabi volte se ela se sentir bem — finalizou o técnico.