Luta principal é cancelada; veja resultados do UFC Las Vegas 107

O UFC Vegas 107 pegou os fãs de MMA de surpresa ao ter sua luta principal cancelada de última hora, reduzindo o evento para apenas nove combates. A decisão ocorreu porque Maycee Barber, que lutaria contra Erin Blanchfield, pelo pesos-moscas (57 kg), foi considerada inapta pela comissão médica, embora a natureza do problema não tenha sido revelada pela transmissão oficial do "Fight Pass".

Durante a transmissão do evento, a repórter do UFC Brasil, Evelyn Rodrigues, deu a infeliz notícia, que pegou toda a equipe de transmissão do "Fight Pass" de surpresa.

- A luta entre a Maycee Barber e a Erin Blanchfield, que seria a luta principal de hoje no UFC Vegas 107, acabou de ser cancelada. Maycee Barber não teve condições de entrar para lutar. Foi um problema médico. Não sabemos maiores detalhes, mas essa é a informação que chegou agora. Estava tudo preparado para a entrada da Maycee Barber e para essa luta principal aqui em Las Vegas. A luta foi oficialmente cancelada - informou Evelyn Rodrigues.

🥊 Dustin Jacoby x Bruno Lopes

Bruno Lopes teve uma noite difícil no UFC Vegas 107. Após uma estreia vitoriosa no Ultimate, o brasileiro planejava impressionar os fãs contra Dustin Jacoby. No entanto, em menos de dois minutos do primeiro round, Bruno foi nocauteado. Ele começou dominando o octógono, mas um jab certeiro de Jacoby mudou o curso da luta. Incapaz de se recuperar diante do especialista em trocação, Bruno foi nocauteado, frustrando seus planos de enfrentar um adversário ranqueado nos meio-pesados (93 kg) em sua próxima luta.

🥊 Katlen Vieira x Macy Chiasson

Macy iniciou o duelo com chutes nas pernas de Ketlen, que respondeu com um direto enquanto se mantinha no centro do octógono. A brasileira da ‘Nova União’ usou boas combinações de boxe para encurralar Macy, que buscou o ‘clinch’ após uma sequência de golpes, mas Ketlen reverteu a posição. No segundo round, Chiasson tentou mudar a estratégia e atacou as pernas de Ketlen, que defendeu a investida e caiu por cima, usando um ‘ground and pound’ eficaz para ampliar sua vantagem. No terceiro round, Chiasson tentou outra queda, mas Ketlen novamente reverteu, ficando por cima e aplicando cotoveladas que garantiram seu triunfo. Nos segundos finais, Macy se levantou, mas já desgastada, não conseguiu mudar o rumo da luta. Vitória veio via decisão unânime dos juízes. Em caso de mais um triunfo na próxima rodada, a atleta da Nova União pode, sim, sonhar como o almejado ‘title shot’.

🥊 Jafel Filho x Allan Nascimento

Allan iniciou o combate com um chute na panturrilha de Jafel, que respondeu com um cruzado de direita. Agressivo, Allan levou o rival à grade, mas foi Jafel quem conseguiu a queda e atacou as costas em busca de um mata-leão. No fim do primeiro round, Jafel encaixou uma guilhotina, mas o gongo salvou Allan. No segundo round, Jafel começou avançando, mas foi surpreendido por uma joelhada de Allan, que depois inverteu uma tentativa de queda do adversário, terminando por cima. No round final, com os dois praticamente empatados, a trocação inicial levou o combate ao chão novamente, onde Jafel atacou as costas, mas Allan se desvencilhou e tentou um mata-leão antes de encerrar o confronto com vantagem no solo. Nas papeletas, os juízes pontuaram o combate em 29 a 28 a favor de Nascimento.

🥊 Confira os demais resultados do UFC Las Vegas 107

Matheusz Gamrot venceu Ludovit Klein por decisão dos juízes. Ramiz Brahimaj venceu Billy Ray Goff por submissão no primeiro round. Zachary Reese venceu Dusko Todorovic por decisão dos juízes. Jordan Leavitt venceu Kurt Holobaugh por submissão no primeiro round. Bolaji Oki venceu Michael Aswell por decisão dos juízes. Alice Ardelean venceu Rayanne dos Santos por decisão dos juízes.

