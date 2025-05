Desde a sua derrota para Magomed Ankalaev, no UFC 313, em março deste ano, Alex Poatan tem evitado falar sobre a sua próxima luta. O "carrasco" russo busca a todo custo uma revanche mesmo tendo vencido a luta, algo incomum nos esportes de combate. No entanto, o brasileiro não deu muita bola para as alfinetadas do campeão dos meio-pesados do Ultimate. Quase três meses depois do duelo entre os dois, o ex-campeão dos meio-pesados explicou a sua pausa na carreira e fez uma declaração a respeito da sequência da sua carreira. Veja o vídeo abaixo:

- Bom, com certeza. Em breve a gente vai estar falando da minha próxima luta. Ainda não tenho uma data precisa, mas a gente já tem uma noção. Tirei para descansar esse tempo, porque trabalhei muito em 2024. Eu acho que o corpo deu uma descansada, algumas lesões, então eu decidi ficar mais tranquilo, mais no lado da recuperação e agora voltando né? Para voltar daquele jeito: firme e forte para buscar meu cinturão novamente - declarou Alex Poatan.

Alex Poatan no UFC em 2024

Em 2024, Poatan, bateu o recorde de maior número de defesas no menor espaço de tempo do UFC. O brasileiro defendeu o título dos meio-pesados três vezes em apenas 176 dias e desbancou o recorde que era de Ronda Rousey. Além de derrotar Hill, em abril, Alex venceu Jiri Prochazka, em junho, e Khalil Rountree Jr., em outubro.

