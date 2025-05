Ankalaev provoca Poatan, após polêmica com hackers e UFC: ‘Eu que hackeei’

Desde que começou sua rivalidade com Alex Pereira, Magomed Ankalaev não perde a chance de provocar o brasileiro. A mais recente evidência disso ocorreu nesta semana. Após 'Poatan' criticar o UFC, ameaçar aposentadoria e depois atribuir seu comportamento a um ataque hacker em suas redes sociais, o campeão dos meio-pesados (93 kg) ironicamente 'reivindicou a autoria' do incidente.

Usando sua conta na rede social 'X' (antes conhecida como Twitter), onde Poatan fez a polêmica postagem e alegou ter sido hackeado, Ankalaev provocou o brasileiro, sua última vítima no UFC. O campeão russo, porém, enfatizou que ainda espera o brasileiro para uma revanche imediata pelo título da categoria.

Tradução: Fui eu que hackeei a conta dele. Não se preocupe, Alex. Estou esperando por você.

Tradução: A única coisa que foi hackeada. É o cérebro do Alex. Ele não é mais um campeão. Estou esperando por você. Não se preocupe.

Entenda o contexto

A polêmica começou quando Poatan desabafou nas redes sociais criticando o UFC e até ameaçou se aposentar. A publicação gerou grande repercussão, já que foi uma atitude inesperada do brasileiro, que não tinha histórico de conflitos com a organização. Horas depois, o ex-campeão esclareceu o mal-entendido com a liga e, em um vídeo, afirmou ter sido alvo de um ataque 'hacker'.

Assegurando que mantém boas relações com a diretoria do UFC, Poatan culpou pessoas que, em sua visão, agiram de má-fé. Mesmo tentando acalmar a situação, o ex-campeão se tornou um alvo mais visível e foi provocado por Ankalaev, que ironizou o ocorrido.

Magomed Ankalaev e Alex Poatan lutaram pela primeira vez em 8 de março, na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Na ocasião, o brasileiro defendeu seu cinturão meio-pesado, mas foi derrotado pelo russo por decisão unânime após cinco rounds. Agora, espera-se que os dois façam uma revanche, que, segundo o novo campeão dos meio-pesados do Ultimate, pode ocorrer em agosto.

