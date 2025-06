Recentemente, Jon Jones trouxe entusiasmo aos fãs de MMA ao falar sobre uma possível superluta contra Tom Aspinall. Durante um seminário de artes marciais em Phuket, Tailândia, o campeão dos pesos-pesados do UFC participou de uma sessão de perguntas e respostas, na qual foi questionado sobre a unificação dos títulos da categoria.

continua após a publicidade

➡️Jon Jones elege brasileiro como um dos maiores da história do UFC

Jones inicialmente reagiu à pergunta com uma risada, mas depois revelou que há negociações em andamento para o confronto. Embora não tenha garantido que enfrentará Aspinall, seu tom mais positivo animou os fãs sobre a possível luta contra o inglês.

- Eu estava esperando por essa (risos). O UFC, eu e Tom, todos nós temos muitas coisas acontecendo nos bastidores. Eles são uma das maiores organizações dos esportes e agora Tom e eu concordamos em esperar o UFC fazer o anúncio, então legalmente não posso falar sobre isso (luta com Aspinall) - respondeu Jon Jones.

continua após a publicidade

Na contramão do que disse Jon Jones, Tom Aspinall afirmou que o americano não está mais na ativa. Durante o podcast Good Guy / Bad Guy, apresentado por Daniel Cormier e Chael Sonnen, no canal da ESPN MMA, o campeão interino dos pesados do UFC falou sobre a sua eventual luta com "Bones".

Tradução: Nossa, cara, o Jon se aposentou… vocês não seguem o Jon nas redes sociais?(…) Sou o campeão mundial indiscutível dos pesos pesados. Estou pronto para colocar essa divisão em movimento novamente.

continua após a publicidade

Aspinall aproveitou para desejar boa aposentadoria a Jon Jones em seu X (antigo Twitter). O inglês também fez questão de cobrar o UFC em relação ao futuro da categoria dos pesos-pesados.

O principal entrave para a realização da luta parece ser a falta de acordo entre Jones, Aspinall e Dana White. O presidente do UFC demonstra confiança na realização da superluta em 2025. Vale lembrar que o contrato do Ultimate com a ESPN chegou ao fim e o manda-chuva da organização negocia um acordo por volta de cinco bilhões de dólares com o próximo detentor dos direitos televisivos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte