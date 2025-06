Após a goleada do PSG sobre a Inter de Milão, na final da Champions League, o presidente Nasser Al-Khelaïfi entrou em contato com o zagueiro Thiago Silva, um dos grandes ídolos do clube francês. O empresário catari que preside o Paris Saint-Germain fez questão de dedicar a conquista ao brasileiro, que atualmente defende o Fluminense.

— Senti sua falta. Também é para você, porque você trabalhou muito para isso — disse o presidente do Paris Saint-Germain para Thiago Silva em ligação.

Thiago Silva e Nasser Al-Khelaïfi conviveram no PSG entre 2012 e 2020, ano em que o zagueiro foi vice-campeão da Champions League em seu último ano no clube. Na ligação, o brasileiro disse que amava o presidente do clube francês.

Além de celebrar a conquista inédita do PSG nas redes sociais, Thiago Silva foi às redes e parabenizou Marquinhos, que dividiu a zaga francesa durante muitos anos. Apesar de ter sido vice para o Bayern, o jogador do Fluminense levantou a taça da Champions na temporada 2020/21 com o Chelsea.

— Parabéns, meu irmãozinho!! Você é merecedor. Deus te honrou. Você merecia esse título. Tenho o maior orgulho de você. Te amo — afirmou Thiago Silva.

PSG faz história, atropela Inter de Milão e conquista inédita Champions League

O PSG venceu a Inter de Milão por 5 a 0 e conquistou o inédito título da Champions League, neste sábado (31), na Allianz Arena. Na etapa inicial, o clube francês abriu o placar com Hakimi, enquanto Doué ampliou o marcador. No segundo tempo, Doué, Kvaratschelia e Mayulu deram números finais ao confronto histórico em favor do clube francês.

Com o resultado, o PSG aplicou a maior goleada em uma decisão de Champions League na história. Antes do fim do jogo, os setores da Inter de Milão nas arquibancadas já estavam vazios, enquanto os franceses entoaram "olés" e bradavam gritos de campeões antes do apito final.

