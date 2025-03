Ankalaev bate o martelo sobre revanche com Alex Poatan

O mundo da luta está agitado, após a queda de Alex Poatan no UFC 313, em Las Vegas. Seu algoz, Magomed Ankalaev adicionou um novo capítulo à rivalidade e sinalizou que aceita a revanche com Pereira assim que o brasileiro estiver pronto. A notícia levou os fãs de MMA à loucura.

Ankalaev, novo campeão dos meio-pesados do UFC, expressou sua vontade de enfrentar novamente o brasileiro. Até o momento, Poatan não respondeu ao desafio, embora tenha manifestado interesse em uma nova luta contra o russo.

Tradução: "Alex, quando estiver pronto para voltar, você merece isso".

Dana White, presidente do UFC, mostrou-se favorável à realização da luta, apesar de ter criticado a desempenho dos lutadores no último encontro, chamando-a de "morna". A confirmação da revanche ainda depende da organização americana.

Resultado do UFC 313

Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev

Na decisão dos juízes, Magomed Ankalaev venceu por unanimidade (48-47, 48-47 e 49-46) e se tornou campeão dos pesos meio-pesados do UFC. O russo se torna o terceiro lutador do Daguestão, república russa no norte do Cáucaso, a conquistar um cinturão da empresa, se juntando a Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev.

Ankalaev recebendo o cinturão após derrotar Alex Poatan no UFC 313 (Foto: Reprodução/AFP)

