O Oklahoma City Thunder irá encarar o Indiana Pacers na grande final da NBA 2024/25. Após campanha dominante e histórica na temporada regular, a equipe liderada pelo MVP, Shai Gilgeous-Alexander, chega a decisão derrubando gigantes e se colocando entre os melhores times da história moderna da liga.

Temporada 2023/24 e Pré-temporada

Nos Playoffs de 2023/24, o Thunder foi eliminado para o Dallas Mavericks nas semifinais de conferência por 4 a 2. Mesmo com o revés para a equipe de Luka Doncic, o Oklahoma já se provava ser o time com grande potencial, principalmente pelo núcleo jovem que havia liderado o oeste na temporada regular, com 57 vitórias e 25 derrotas, superando o, até então, atual campeão Denver Nuggets.

Em busca de mais experiência no elenco, que tinha média de idade de 23,9, o Oklahoma City Thunder trocou Josh Giddey por Alex Caruso, do Chicago Bulls, onde seria o jogador mais velho do elenco, com apenas 31 anos. Além disso, trouxe o pivô Isaiah Hartenstein, que estava no New York Knicks, onde ficou por duas temporadas.

Alex Caruso em ação pelo Oklahoma City Thunder (Foto: Zach Beeker/AFP)

Temporada regular e Copa NBA

Logo no início da temporada regular da NBA, o Thunder se mostrou que era, novamente, um dos favoritos a vencer a conferência e a liga. Nos primeiros três meses, já somava 27 vitórias e apenas cinco derrotas, liderados por Jalen Williams e, principalmente, Shai Gilgeous-Alexander, que já encabeçava na lista de MVP, com Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks.

No mês de dezembro, a equipe chegou a final da Copa NBA, após derrotar o Houston Rockets na semifinal. Porém, na decisão, foi superada pelo Milwaukee Bucks, por 97 a 81, em grande partida de Antetokounmpo, que anotou um triplo-duplo (26 pontos, 19 rebotes e dez assistências). Após perder o título no meio da temporada, a equipe teve seu "pior" momento no mês seguinte.

Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder (Foto: David Dow/AFP)

Em janeiro, o time teve uma leve oscilação, com dez vitórias e quatro derrotas, sendo três fora de casa. Uma dessas derrotas foi para o Cleveland Cavaliers, em uma espécie de "final da NBA antecipada", já que os Cavs dominou a Conferência Leste, assim como o Thunder no Oeste. Apesar do mês a quem, o time voltou aos trilhos.

Nos últimos três meses, o Oklahoma City Thunder venceu 31 partidas e teve apenas cinco derrotas. O OKC finalizou a temporada regular com 68 vitórias e 14 derrotas, sendo líder isolado da Conferência Oeste, distante do Houston Rockets, que teve 52V e 30D.

Shai Gilgeous-Alexander MVP

Principal jogador da campanha do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP da temporada regular da NBA. O astro superou Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. O camisa 2 é apenas o terceiro jogador da história da franquia a conquistar o prêmio. Kevin Durant (13/14) e Russell Westbrook (16/17) foram os outros dois.

Shai liderou o Thunder durante toda a temporada regular da NBA. O armador se tornou o segundo jogador na história da liga a ter uma média de pelo menos 30 pontos com 50% de aproveitamento nos arremessos, 5 rebotes, 5 assistências, 1,5 roubos de bola e 1 bloqueio por jogo, com Michael Jordan (87/88 e 90/91). O canadense registrou um aproveitamento de 51,9% nos arremessos de quadra, 37,5% para três pontos e 89,8% nos lances livres.

Shai Gilgeous-Alexander com o prêmio de MVP da temporada regular da NBA (Foto: Zach Beeker/AFP)

O armador do Thunder, assim, é o 36º jogador diferente na história a vencer o MVP da NBA. Além disso, é apenas o oitavo não nascido nos EUA a receber a principal honraria individual da liga.

Playoffs

Atropelo no Memphis Grizzlies

Após grande temporada regular, o Oklahoma City Thunder chegou aos Playoffs como um dos principais favoritos ao título, e mostrou sua força ao varrer o Memphis Grizzlies na primeira rodada. Mesmo com o susto de quando ficou atrás no placar por 29 pontos no jogo três, conseguiu a virada para 114 a 108. Mas também venceu por 51 pontos, 131 a 80, sendo maior diferença da história da NBA em um jogo um.

O Oklahoma City Thunder varreu o Memphis Grizzlies nos Playoffs da NBA (Foto: Joe Murphy/AFP)

Sufoco contra o Denver Nuggets

Depois de eliminar o Grizzlies de forma avassaladora, o Thunder teve vida difícil conta o Nuggets, de Nikola Jokic. Na série, saiu atrás por 2 a 1, após perder a primeira partida, em casa, em arremesso de três no último segundo de Aaron Gordon e derrota no jogo três, em Denver. Porém, com elenco melhor, conseguiu a virada para 3 a 2 e teve a chance de fechar a série como visitantes, mas foram derrotados em grande noite do sérvio.

No sétimo e decisivo jogo, o Oklahoma City Thunder mostrou porque era considerado do melhor elenco da NBA e derrotou o Denver Nuggets por 125 a 93. Na partida, chegou a ficar atrás no placar no primeiro quarto, mas no restante do duelo, não deu chances aos campeões de 2023 e avançaram a final de conferência.

Jalen Williams, do Thunder, comemorando ponto contra Nuggets (Foto: Joshua Gateley/AFP)

Sem problemas contra o Minnesota Timberwolves

Na final da Conferência Oeste, o OKC encarou o Minnesota Timberwolves e não teve dificuldades para se garantir na final. Após vencer os dois primeiros jogos em casa, o Thunder teve uma pequena oscilação na terceira partida, mas rapidamente se recuperou, derrotou os lobos mais duas vezes e classificou para a final da NBA, onde encara o Indiana Pacers. Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP das finais de conferência, com médias de 31.4 pontos, 5.2 rebotes e 8.2 assistências.

Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP das finais de conferência (Foto: Matthew Stockman/AFP)

Final da NBA

O Oklahoma City Thunder encara o Indiana Pacers na grande final da NBA. Com o atual MVP, e outros diversos jogadores que são considerados importantes, como Jalen Williams, Chet Holmgren e Alex Caruso, o OKC é considerado favorito ao título. Porém, terá o forte adversário do outro lado, que derrubou gigantes como o Clevland Cavaliers e que conta com Tyrese Haliburton e Pascal Siakam em grande fase.