Número 2 do mudo manda recado a João Fonseca; veja vídeo

Eliminado na terceira rodada de Roland Garros, pelo número 5 do mundo, o britânico Jack Draper, sábado, João Fonseca, aos 18 anos, vem encantando o circuito. Nesta segunda-feira (2), o melhor tenista do país foi elogiado pela vice-líder do ranking, a americana Coco Gauff, de 21.



Em setembro de 2023 a anfitriã e o brasileiro foram campeões do US Open. Ela, da chave profissional, e ele, da juvenil.



Com a experiência de quem, apesar da pouca idade, também já foi finalista em Roland Garros, em 2022, e semifinalista do Aberto da Austrália, ano passado, a americana aposta que João Fonseca está no caminho certo:



- Muito disso é só experiência. Às vezes você pode se sentir um jogador melhor do que eles. Mas acho que o que faz a diferença é que eles sabem o que fazer nesses momentos difíceis. Obviamente, com ele, ele é muito talentoso e está indo muito bem. Tudo virá com a experiência e o tempo. Obviamente, com os homens, é um pouco diferente, só em termos de físico - analisou a americana, ressaltando que, na parte física, no tênis masculino, há uma boa diferença quando se tem 18 ou 23 anos (a idade de Draper).



- Estou muito animada para ver onde ele estará em alguns anos. Acho que só de saber que você quer os resultados agora e não percebe o quanto pode melhorar nesses anos. Tenho certeza de que outras pessoas ao redor dele o fazem perceber isso."

Ao ser perguntada se existe um atalho para o brasileiro, Gauff respondeu:



- O atalho é ser talentoso, tipo, naturalmente talentoso, o que ele já tem, de certa forma. Quando se trata daqueles momentos finais de quartas, semifinais e finais de grandes torneios, acho que é mais uma questão de experiência.



João Fonseca se prepara para torneio na grama



Mais jovem brasileiro campeão de ATP (em fevereiro, em Buenos Aires), João Fonseca, a princípio, não tem mais torneios no saibro em 2025. Até aqui, foram oito vitórias em 12 partidas de ATP (excluindo a derrota para o holandês Jesper de Jong, na estreia do Challenger de Estoril).



O próximo torneio do pupilo do técnico Guilherme Teixeira é o ATP 250 de Halle, na Alemanha, na grama.

João Fonseca na partida contra o britânico Jack Draper em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)