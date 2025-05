O PSG recebeu uma premiação milionária com a conquista do inédito título da Champions League sobre a Inter de Milão, neste sábado (31). A equipe de Luis Enrique faturou 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões) por conta da vitória na decisão.

continua após a publicidade

➡️Luis Enrique iguala feito de Ancelotti e Guardiola em Champions

Na geral, o PSG acumulou aproximadamente 110,7 milhões de euros (R$ 716,8 milhões) somando as premiações por vitórias na Fase de Liga e as conquistas de vagas em novas etapas do torneio até a conquista do troféu da Champions League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Além do dinheiro, o PSG garantiu participação inédita no Intercontinental da Fifa, que conta com a participação de um clube de cada uma das seis confederações da Fifa. Atualmente, o Real Madrid é o detentor do título após derrotar o Pachuca, em dezembro de 2024.

Por outro lado, a Inter de Milão recebeu 18,5 milhões de euros (R$ 119,8 milhões) após a derrota para o PSG e o vice-campeonato da Champions League.

continua após a publicidade