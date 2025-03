Magomed Ankalaev, atual campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, direcionou provocações a Jan Blachowicz e Alex Poatan, que marcam presença no UFC Londres, realizado neste sábado (22). O polonês será o evento principal compartilhado do card e lutará contra Carlos Ulberg, enquanto o brasileiro foi um dos atletas convidados para promover o show.

Ankalaev, que se tornou campeão após vencer Poatan por decisão unânime, usou o "X" (antigo Twitter) para ironizar a presença de seus rivais na capital da Inglaterra, chamando-os de "meus filhos" e enfatizando seu retorno ao treinamento.

"Vejo todos os meus filhos em Londres, se divertindo, mas eu já estou de volta à academia. Até logo, rapazes", escreveu o polonês.

A rivalidade entre Ankalaev e seus adversários têm sido um ponto de interesse no UFC. Ele enfrentou Blachowicz no UFC 282, em dezembro de 2022, em uma luta que terminou em empate, deixando o título dos meio-pesados vago.

Além das provocações, Ankalaev expressou interesse em revanches, especialmente contra Poatan. Após sua vitória no UFC 313, ele criticou a postura de Alex durante a luta, afirmando que o brasileiro "estava correndo o tempo todo".

