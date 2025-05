Erin Blanchfield e Maycee Barber se enfrentam, neste sábado (31), na luta principal do UFC Las Vegas, no Apex, Estados Unidos. O evento é o 13º Fight Night do ano, que conta com alguns brasileiros no card.

continua após a publicidade

➡️UFC Las Vegas 107: Conheça os brasileiros que estão no card

No card do evento, cinco brasileiros estarão em ação. No principal, a promessa brasileira Bruno Lopes irá encarar Dustin Jacoby, pelos meio-pesados. Na luta anterior, Ketlen Vieira entra em ação contra Macy Chiasson, pelo peso-galo. Já no preliminar, o Brasil será representado por Jafel Filho, Allan Nascimento, Luana Santos e Rayanne dos Santos

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Las Vegas, Estados Unidos

📆 Data: 31 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

continua após a publicidade

Card principal — a partir de 22h

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Maycee Barber

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mateusz Gamrot x Ludovit Klein

Peso meio-médio (até 77,1 Kg) Billy Ray Goff x Ramiz Brahimaj

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dustin Jacoby x Bruno Lopes

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Macy Chiasson

Peso-médio (até 83,9 Kg): Zachary Reese x Dusko Todorovic

Card preliminar — a partir de 19h30

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho x Allan Nascimento

Peso-leve (até 70,3 Kg): Kurt Holobaugh x Jordan Leavitt

Peso-leve (até 70,3 Kg): Bolaji Oki x Michael Aswell

Peso-palha (até 52,1 Kg): Rayanne dos Santos x Alice Ardelean

Ketlen Vieira com a bandeira do Brasil (Foto: Getty Images/UFC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte