Magomed Ankalaev foi às redes sociais afirmar que está pronto para lutar contra Alex "Poatan" Pereira, no UFC 317, em junho, para a revanche do brasileiro. Atual campeão do peso meio-pesado, o russo ainda disparou que se o paulista negar a data, irá seguir em frente com outro desafio. Em semana polêmica na rivalidade, "Ank" segue com as provocações sem respostas do antigo detentor do cinturão.

Seguir em frente?

No dia seguinte ao UFC 315, realizado no último sábado (10), Magomed Ankalaev voltou as redes sociais para afirmar novamente que quer realizar a revanche imediata de Alex Poatan. Além disso, o russo estabeleceu uma data, o UFC 317, em junho, na Semana Internacional da Luta, o evento mais importante do ano da organização. Caso o brasileiro não aceite a data, irá "seguir em frente" e buscar um novo desafiante, que provavelmente seria Jiri Prochazka.

Tradução: Me ofereceram para lutar contra Alex (Poatan) na Semana Internacional da Luta. Se o "cara" não quiser, vamos seguir em frente. Eu estou pronto para todos. Eu desafio você.

Semana com polêmicas

Na quarta-feira (7), Poatan desabafou nas redes sociais criticando o UFC e até ameaçou se aposentar. A publicação gerou grande repercussão, já que foi uma atitude inesperada do brasileiro, que não tinha histórico de conflitos com a organização. Horas depois, o ex-campeão esclareceu o mal-entendido com a liga e, em um vídeo, afirmou ter sido alvo de um ataque 'hacker'.

Assegurando que mantém boas relações com a diretoria do UFC, Poatan culpou pessoas que, em sua visão, agiram de má-fé. Mesmo tentando acalmar a situação, o ex-campeão se tornou um alvo mais visível e foi provocado por Ankalaev, que ironizou o ocorrido.

Tradução: Fui eu que hackeei a conta dele. Não se preocupe, Alex. Estou esperando por você.