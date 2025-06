Time de Neymar vence equipe de rival argentino e avança na Kings League

A Fúria, time de fut7 de Neymar, venceu na estreia no Mundial da Kings League no último domingo (1) contra a equipe do ex-jogador argentino Kun Aguero. Com gols de Lipão (2), Matheus Dedo, Ryan Lima, Murilo Donato e Leleti (2) — sendo um deles um gol duplo, que valeu por dois —, a Fúria goleou o Kunisports pelo placar de 8 a 4.

Pela segunda rodada, a equipe enfrenta o Jijantes FC, que venceu o SXB na tarde desta segunda-feira (2). Caso vença no próximo jogo, a Fúria se classifica direto para as oitavas de final do torneio. Por outro lado, em caso de derrota, o time de Neymar participa da repescagem.

Equipe da Fúria comemora vitória em estreia do Mundial da Kings League (Reprodução: Instagram/Fúria)

O Fluxo e o Despimpedidos GOTI, outras equipes representantes do Brasil, também venceram seus respectivos jogos. O Fluxo enfrenta o Panam All Starz, time da Kings League da França. Enquanto isso, o Desimpedidos ainda não tem seu adversário definido.

O outro time brasileiro que disputa o Mundial da Kings League é o Dendele FC, que ficou com o vice na Kings League Brasil. A equipe estreia nesta segunda-feira (2) contra o Jynxzi FC.

Como funciona o Mundial da Kings League

Os 32 classificados serão sorteados para jogarem partidas eliminatórias e existem duas formas de avançar na competição. A primeira delas é vencer o primeiro mata-mata, se classificar para o segundo e vencer novamente, o que te garante nas oitavas de final do torneio. Porém, caso o time perca a primeira rodada de mata-mata, ainda é possível jogar uma repescagem contra outro clube que também perdeu seu jogo. Nessa repescagem, a equipe que vencer também passa para as oitavas.

Os jogos das oitavas acontecerão entre os times que venceram os dois jogos e se classificaram de forma direta contra os clubes que passaram pela repescagem. A partir daí, o chaveamento acontece como o padrão, com os classificados para as quartas de final, semifinal e a grande decisão na Defénse Arena, na França, no dia 14 de junho.

⚽ O que é a Kings League?

Idealizada por Gerard Piqué e parceiros, a Kings League é um projeto inovador que combina futebol de 7 com entretenimento digital. O torneio mistura atletas amadores, ex-jogadores e influenciadores, adotando regras peculiares — como carta secreta, pênaltis em movimento e cronômetro corrido — para criar partidas mais dinâmicas e envolventes.

G3X e Fúria em campo pela Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Quality Sports Image)

Com edições já realizadas na Espanha, México e Brasil, a liga ganhou força como fenômeno entre o público jovem, alcançando milhões de visualizações em transmissões ao vivo.