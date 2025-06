Entenda o formato da Copa do Mundo de Clubes da Kings League

A Copa do Mundo de Clubes da Kings League teve seu início no último domingo (1), em Paris. Após o sucesso da primeira edição, realizada ano passado no México, o torneio volta com a participação de 32 equipes de diversos países. Diferente dos moldes de um campeonato habitual, com fase de grupos e mata-mata, a Kings League apresenta um formato fora dos padrões já conhecidos pelos torcedores.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Allianz Parque recebeu torcedores para a final da Kings League Brasil, no Allianz Parque (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

Na primeira fase, cada equipe é sorteada para um confronto. Aqueles que ganharem o primeiro jogo, passarão para a segunda fase se enfrentarão entre si. Os times que ganharem a segunda partida, classificarão para as oitavas de final do torneio.

As equipes que perderam na etapa inicial, irão para uma rodada eliminatória e enfrentarão outro time derrotado. Em caso de derrota nessa fase, está fora da competição. Por outro lado, em caso de vitória, a equipe vai vencedor terá uma última chance na repescagem (Last Chance).

continua após a publicidade

Formato da Copa do Mundo de Clubes da Kings League (Reprodução/KingsLeague)

A repescagem é composta pelos times que venceram apenas uma vez no torneio. A equipe que for superior ao adversário, participará das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League. A partir daí, o torneio segue como de costume: quartas, semifinais e final.

Na primeira fase, as equipes brasileiras como Fúria, Desimpedidos GOTI e Fluxo venceram seus respectivos jogos e se classificaram para a segunda rodada. O Dendele FC, outro representante do Brasil no torneio, joga nesta terça-feira (3) contra o Jynxzi FC.

continua após a publicidade

➡️Piqué elogia Neymar e afirma que jogador é ‘perfeito para a Kings League’

⚽ O que é a Kings League?

Idealizada por Gerard Piqué e parceiros, a Kings League é um projeto inovador que combina futebol de 7 com entretenimento digital. O torneio mistura atletas amadores, ex-jogadores e influenciadores, adotando regras peculiares — como carta secreta, pênaltis em movimento e cronômetro corrido — para criar partidas mais dinâmicas e envolventes.

G3X e Fúria em campo pela Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Quality Sports Image)

Com edições já realizadas na Espanha, México e Brasil, a liga ganhou força como fenômeno entre o público jovem, alcançando milhões de visualizações em transmissões ao vivo.