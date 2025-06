Atitude de Ancelotti em Corinthians x Vitória repercute: ‘Choque de realidade’

O confronto entre Corinthians e Vitória teve a presença de Carlo Ancelotti. O técnico da Seleção Brasileira, dando continuidade ao projeto de imersão no futebol nacional, visitou a Neo Química Arena para acompanhar o duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

A partida, porém, esteve muito aquém do que o italiano esperava. Em jogo de poucas emoções, o empate sem gols permaneceu no marcador até o fim, e não foi bom para nenhum dos dois times.

Quem não permaneceu até o fim, porém, foi Ancelotti. O comandante do Brasil deixou o camarote do estádio aos 34 minutos do segundo tempo, junto à comitiva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nas redes sociais, torcedores destacaram a escassez de qualidade do confronto e a saída precoce do treinador.

Antes de a bola rolar, Carletto recebeu a visita de Osmar Stábile, presidente interino do Corinthians. O mandatário do Timão entregou uma camisa personalizada do clube com o nome do europeu, semelhante ao que fizeram as diretorias de Botafogo e Flamengo, nas visitas do técnico aos respectivos compromissos dos cariocas nas Libertadores.

Carlo Ancelotti recebe camisa personalizada do Corinthians antes de duelo com o Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ancelotti estreia pela Seleção já neste começo de junho. Os atletas fazem o primeiro treino nesta segunda-feira (2), justamente nas instalações do Corinthians, e viajam para visitar o Equador em Guayaquil na quinta (5). Depois, retornam ao Brasil, e na Neo Química Arena, recebem o Paraguai no dia 10. Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.