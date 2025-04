Ankalaev volta a provocar Poatan: ‘Se prepara para tempestade’

Magomed Ankalaev, campeão do meio-pesado do UFC (Ultimate Fighting Championship), voltou fazer provocações ao brasileiro Alex Poatan. Ankalaev quer que o brasileiro faça um revanche.

Na rede social X, antigo twitter, o russo publicou:

— Alex, estou pronto para te dar uma revanche, se você realmente quiser. Só se prepare para a tempestade. Será uma tempestade que você nunca enfrentou no esporte.

Russo Magomed Ankalaev com cinturão após derrotar o brasileiro Alex Poatan (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Entenda briga entre lutadores do UFC

Na decisão dos juízes do UFC 313, em março, Magomed Ankalaev venceu por unanimidade (48-47, 48-47 e 49-46) e se tornou campeão dos pesos meio-pesados do UFC. O russo se torna o terceiro lutador do Daguestão, república russa no norte do Cáucaso, a conquistar um cinturão da empresa, se juntando a Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev.

Alex Poatan em luta da WWE (Foto: Reprodução)

Após a vitória, Magomed Ankalaev adicionou um novo capítulo à rivalidade e sinalizou que aceita a revanche com Pereira assim que o brasileiro estiver pronto. A notícia levou os fãs de MMA à loucura.

Ankalaev, novo campeão dos meio-pesados do UFC, expressou sua vontade de enfrentar novamente o brasileiro. Até o momento, Poatan não respondeu ao desafio, embora tenha manifestado interesse em uma nova luta contra o russo.

Dana White, presidente do UFC, mostrou-se favorável à realização da luta, apesar de ter criticado a desempenho dos lutadores no último encontro, chamando-a de "morna". A confirmação da revanche ainda depende da organização americana.

Ankalaev sinalizou abertura para um novo duelo, possivelmente em agosto, e o brasileiro quer provar que a primeira luta foi apenas um contratempo.

— As pessoas subestimaram minha evolução no grappling, e isso frustrou eles — analisou Alex em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show" , que defendeu com sucesso 12 tentativas de queda do russo.

Enquanto aguarda a confirmação do UFC, Poatan segue treinando para corrigir os erros do último combate. Para o brasileiro, a resposta definitiva será dada no octógono.

— Eu não gosto de trapaça, é por isso que as coisas vêm dando certo na minha vida — finalizou.