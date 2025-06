Ancelotti encontra carrasco do Real Madrid na Seleção e reação chama atenção

Os atletas convocados para representar a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai, começaram a se apresentar em São Paulo, na noite do último domingo (1º). Dentre os selecionados por Carlo Ancelotti, encontra-se Gabriel Martinelli, do Arsenal, carrasco do Real Madrid na Champions League deste ano. O reencontro do italiano com o brasileiro repercutiu nas redes sociais.

Através de um vídeo, compartilhado pela própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os internautas brincaram com a presença do atacante na Seleção. Em um corte, Ancelotti parece encarar o jogador. Não demorou muito para a cena viralizar na web.

Vale destacar, que não aconteceu nenhum tipo de interação negativa entre os dois. Pelo contrário, Ancelotti recebeu Gabriel Martinelli de braços abertos. Veja a repercussão do caso abaixo:

Martinelli carrasco do Real Madrid, de Ancelotti

O brasileiro foi destaque da vitória do Arsenal sobre a equipe espanhola pela Champions League deste ano. Os clubes se enfrentaram pelas quartas de final do principal torneio europeu. Na ocasião, o time inglês dominou o confronto pelo placar agregado de 5 a 1.

No Santiago Bernabéu, Gabriel Martinelli foi o autor do gol da vitória do Arsenal. A equipe inglesa venceu o segundo confronto da classificatória, na Espanha, por 2 a 1. Os subordinados do técnico Mikel Arteta também venceram a primeira paritda, por 3 a 0, esta no Emirates Stadium, em Londres.

Com o resultado, o Real Madrid, que era treinado por Carlo Ancelotti, caiu nas quartas de final da Champions League. O Arsenal, alcançou a semifinal do torneio, mas foi eliminado pelo PSG, que posteriormente se consagrou campeão da edição ao vencer a Inter de Milão na final.