Jon Jones elege brasileiro como um dos maiores da história do UFC

Atual campeão peso pesado do UFC, Jon Jones revelou os nomes que, na sua opinião, formam o "Monte Rushmore" do UFC, em entrevista ao canal “DeepCut with VicBlends”. O termo é amplamente utilizado no esporte norte-americano para definir os quatro maiores representantes de uma modalidade. Para o americano, Anderson Silva está entre os principais da história da organização.

Os maiores da história do UFC

Questionado sobre quem consideraria os maiores da história das artes marciais mistas, Jones não hesitou em citar os três atletas ao lado de seu nome. Em destaque, o brasileiro Anderson Silva, um dos lutadores mais icônicos do UFC e que ainda detém diversos recordes dentro da organização.

— Meu top 4 (da história) é Demetrious Johnson, Anderson Silva, Georges St-Pierre e eu mesmo. Sem uma ordem específica. Acho que todos nós fizemos coisas grandiosas neste esporte — declarou Jon Jones.

A escolha reflete uma combinação de campeões que marcaram época em diferentes categorias e organizações. Georges St-Pierre brilhou no meio-médio e no médio, enquanto Demetrious Johnson reinou no peso mosca com 11 defesas de cinturão consecutivas. Jon Jones, por sua vez, construiu sua carreira no peso meio-pesado e também conquistou o título dos pesados, sendo o atual campeão da divisão atualmente.

Anderson Silva entre os maiores

Anderson Silva foi dominante no peso médio por anos no UFC, com dez defesas de cinturão, que era um recorde até 2017, quando foi quebrado por Demetrious Johnson no peso mosca. Além disso, o brasileiro possui grandes rivalidades na organização, principalmente contra Chael Sonnen, Vitor Belfort e Dan Henderson.

Anderson Silva no UFC (Foto: AFP)

Relação entre Jones e Silva

Durante a mesma entrevista, o lutador foi desafiado a descrever algumas lendas do MMA em poucas palavras. Ao falar sobre Anderson Silva, Jones foi direto: “meu ídolo”. A resposta evidenciou a admiração que o americano tem pelo brasileiro, com quem sempre manteve uma relação de respeito mútuo ao longo dos anos.