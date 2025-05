Empresário de Ankalaev prevê vitória mais fácil sobre Poatan em revanche

Ali Abdelaziz, empresário de Magomed Ankalaev, afirmou que seu cliente derrotaria Alex "Poatan" Pereira com maior facilidade em uma eventual revanche pelo título dos meio pesado do UFC. Enquanto o segundo confronto entre os lutadores ainda não tem data definida pela organização, o agente, em entrevista ao portal MMA Junkie, cravou que o russo derrotará o brasileiro novamente.

O representante do atual campeão russo da categoria até 93 kg destacou que, diferentemente de outros adversários, Ankalaev enfrentou o brasileiro sem demonstrar receio no primeiro combate. Segundo o empresário, essa postura permitiu que seu atleta causasse danos ao ex-campeão durante a luta. Abdelaziz projeta que o segundo confronto não chegaria ao quarto round, já que na primeira batalha, Ankalaev precisou dos cinco rounds completos para garantir a vitória por decisão unânime nos dos juízes.

— Eu acho que Ankalaev, em uma próxima vez, o venceria ainda pior. Porque todo mundo lutou contra Alex com muito medo. Magomed foi lá, de igual para igual com ele, e o machucou. Ele não machucou Ankalaev. Eu acho que vai ser uma revanche muito interessante. Só não vejo essa luta passando de três rounds com Ankalaev. Quando você tem esse tipo de confiança, lutar com um dos caras mais assustadores da divisão e vencê-lo, eu acho que vai ser bom. É uma boa revanche que as pessoas estão esperando — declarou Ali.

Magomed Ankalaev derrotou Alex 'Poatan' Pereira no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

Divisão travada

No dia seguinte ao UFC 315, realizado no sábado (10), Magomed Ankalaev foi as redes sociais para afirmar novamente que quer realizar a revanche imediata de Alex Poatan. Além disso, o russo estabeleceu uma data, o UFC 317, em junho, na Semana Internacional da Luta, o evento mais importante do ano da organização. Porém, sem a resposta positiva do brasileiro, a organização ofereceu a chance para Jiri Prochazka, porém, o tcheco recusou devido a provas na faculdade.

Sem um desafiante, Ankalaev voltou as redes sociais para desafiar qualquer lutador do UFC e teve resposta de um brasileiro, Jailton "Malhadinho" Almeida. Sem luta no peso pesado, o baiano respondeu a uma postagem do russo e o desafiou pelo cinturão.

Jailton Malhadinho em ação no UFC 311 (Foto: Reprodução/ Instagram)

— Ei, campeão. Eu aceito o desafio. Estou disposto a descer (de categoria) novamente e lutar contra você pelo título! O Alex (Poatan) sempre lutou de última hora, ele é grande demais para fazer isso de novo, ele não precisa. Vamos lá! Você aceita? Eu prometo que não vou te colocar para baixo, apenas trocação — desafiou Malhadinho.