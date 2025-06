Bortoleto exalta Hülkenberg em parceria: ‘Sem disputa que há entre jovens’

Gabriel Bortoleto estreou pela Sauber na Fórmula 1 em 2025 e, antes de a temporada ter início, Nico Hülkenberg afirmou que não iria trabalhar para ser uma espécie de mentor do novato, o que deu uma impressão de que a o clima interno poderia não ser dos mais amistosos. Porém, em entrevista exclusiva ao Grande Prêmio, o piloto brasileiro revelou que tem uma boa relação com o companheiro de equipe e destacou a maturidade do alemão no momento de trocar informações.

continua após a publicidade

➡️ Verstappen ironiza críticas de Russell e rebate: 'Vou trazer uns lenços da próxima vez'

Enquanto trilhava o caminho para a F1 nas categorias de base, Bortoleto teve diferentes companheiros de equipe. Porém, de acordo com o brasileiro, nenhum relacionamento foi tão bom quanto o que está tendo com Hülkenberg ao longo de 2025.

Nas categorias de base os pilotos ainda são jovens e, por isso, precisam se provar e superar o companheiro de equipe na guerra interna para terem algum destaque e, eventualmente, chamarem a atenção de um dos times da Fórmula 1.

continua após a publicidade

Nico Hülkenberg no Grande Prêmio da Espanha (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Na F1 esse tipo de competitividade também é extremamente comum. No entanto, a situação tem sido um pouco diferente na Sauber. Afinal, Hülkenberg já é um piloto experiente e consolidado na categoria, enquanto Bortoleto ainda está começando a carreira. E de acordo com o brasileiro, a diferença de idade, aliada ao fato de a equipe estar em um processo de reestruturação, ajudam a manter a relação de maneira saudável.

— É o melhor companheiro de equipe que já tive. Isso vem um pouco da diferença de idade e de experiência, ele é muito mais maduro, tem 37 anos. Então, não tem aquela rivalidade de dois jovens tentando se provar na F1. Ele está na categoria há muitos anos, já se provou, tem ótimos resultados na carreira. Infelizmente, merecia ter muito mais do que conseguiu. Mas, com os carros medianos que teve sempre, conseguiu ter ótimas classificações e corridas, muito perto de subir ao pódio e ninguém pode tirar esse mérito — destacou Bortoleto.

continua após a publicidade

— Trabalhamos muito bem juntos, estamos sempre alinhados nos feedbacks, sentimos bem o carro. Isso é extremamente importante para levar a equipe à frente. Tenho ensinado algumas coisas pra ele, e ele tem me ensinado muitas outras. A questão do simulador é diferente, por exemplo, porque ele não está tão acostumado quanto eu. E ele me ensina com todos os anos de F1 — finalizou Bortoleto.

Gabriel Bortoleto, da Sauber (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.